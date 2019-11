Bekymret etter koranbrenning

Etter koranbrenningen i Kristiansand 16. november, møtte ledelsen i Vest politidistrikt muslimske ledere i Bergen fredag. – De muslimske lederne fortalte om sine bekymringer og beskrev sine følelser i denne vanskelige saken. For politiet er det viktige innspill, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding. Politimester Kaare Songstad møtte Bergen moské-imamene Muhammad Azeem (t.v.) og Abdi-Ladif A. Ahmed. Politiet skriver i pressemeldingen at de snakket om hvordan de jobber for å sikre ytringsfriheten ved ideologiske og religionskritiske demonstrasjoner, og samtidig for å ivareta lov og orden og innbyggernes sikkerhet.