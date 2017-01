I nye nettverk over hele landet skal bedrifter samarbeide for å fange opp flere ansatte med rusproblemer. For Anette Iversen kom hjelpen for sent.

– En flaske rødvin ble til en kartong

Anette Iversen småjogger opp på Knappenfjellet i Fyllingsdalen i Bergen. Etter mange vonde år har det å gå tur blitt god terapi. For ti år siden hadde hun drømmejobben i Statoil, men en vanskelig livssituasjon stod i veien. Da begynte drikkingen, både før, på og etter jobb.

– Jeg kunne komme på jobben uten altfor mye promille. Så passet jeg på at jeg ikke hadde så høy promille når jeg skulle hjem. Slik at jeg ikke kjørte i fylla. Men jeg gjorde jo egentlig det.

– Etter hvert ble en flaske rødvin til en kartong. Tre liter. Det er jo altfor mye.

Iversen klarte å skjule sin store hemmelighet for jobben i hele to år før hun ble tatt på fersken av en kollega.

– Vi hadde en halvliter sprit stående igjen etter et julebord. Jeg tok flasken inn på kontoret, og drakk.

Bedrifter skal lære om rus av hverandre

I en sjettedel av bedriftene i Norge har en eller flere ansatte slitt med rus, ifølge Akan. Det kan være store mørketall, for altfor mange skjuler både sin egen og kollegenes alkoholmisbruk.

Hvordan si ifra når kollegaen drikker for mye Ekspandér faktaboks Vær direkte, og si ifra om hva du lukter, hører eller ser. Si for eksempel: «I dag syns jeg det lukter av deg. Kanskje du skal gå hjem». En slik tilbakemelding kan være nok til at personen endrer atferd. Gjentar det seg, bør du gå videre til personens leder. Mener du det er fare for andres helse eller sikkerhet, må man alltid ta det videre til leder. Om ledelsen ikke tar affære, eller om du ønsker å varsle anonymt, kan du si ifra til verneombudet. Vedkommende tar da saken videre til ledelsen. Kilde: Akan

– Det er jo et tabu. Mange føler seg sårbare. Og det er vanskelig for arbeidsgiverne å ta opp temaet, sier psykologspesialist Sonja Mellingen.

Hun skal drifte det nye nettverket Alor, som er finansiert av Helsedirektoratet.

I nettverket skal ledere og HMS-ansatte forebygge og avdekke mer rusmisbruk ved å utveksle erfaringer på tvers av bedriftene. Alor starter opp i Hordaland og Sogn og Fjordane denne uken, og dermed er det åttende regionale nettverket i Norge på plass.



– Jo bedre man blir til å ta opp dette på en ok måte, jo flere kan man nå på et tidlig tidspunkt slik at dette slipper å utvikle seg, sier Mellingen.

– Jeg tenker at de mørketallene som er der ute, de er reelle. Det sier Akan-kontakt i Bergen kommune Helle Mi Hasli.

FÅR ALOR-RÅD: Helle Mi Hasli og Akan-kollegene i Bergen kommune sliter med å få all rusmisbruk på bordet. Derfor blir også de nå med i Alor-nettverket. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Hasli hjelper skole- og barnehageansatte, men synes det er vanskelig fordi mange skjuler misbruken. Hun mener at det er veldig viktig å sette lederne i stand til å avdekke dette.

– Det var «game over»

Om Anette Iversen hadde blitt oppdaget tidligere, kunne hun ha beholdt jobben i Statoil.

– Personallederen og en annen leder kom over fra Oslo. Det var «game over».

– I beste tilfelle hadde jeg tatt imot hjelp tidligere og jobbet der ennå.