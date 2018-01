Bad om fengsel for ekspolitikar

Aktor bad om tre og eit halvt års fengsel for den tidlegare KrF-politikaren i Hordaland som er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre mindreårige jenter, skriv Bergens Tidende. Rettssaka mot mannen starta i Bergen tingrett måndag. Då erkjente han straffskuld for det mest alvorlege punktet i tiltalen.