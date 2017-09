Tidligere KrF-politiker tiltalt for voldtekt av barn

Det var i august i fjor at KrF-politikeren, som satt i kommunestyret i en kommune i Hordaland, ble siktet for overgrep mot fire barn. Politiet meldte at fire barn var fornærmet i saken.

Nå har statsadvokaten tiltalt mannen for voldtekt av barn under 14 år, noe som straffes med inntil ti års fengsel.

– Han er tiltalt for seksuell omgang med barn og forsøk på seksuell omgang med barn, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland til NRK.

Tilsto raskt

Ifølge tiltalen skal mannen ha forgrepet seg seksuelt, blottet, og forsøkt å forgripe seg seksuelt, på flere jenter.

Hendelsene skal ha skjedd mellom 2013 og mai 2016, både hjemme hos mannen og i en campingvogn.

Politikeren selv tilsto forholdene etter at han ble siktet.

– Jeg er veldig lei meg, og beklager sterkt overfor de det gjelder, sa han til NRK etter siktelsen.

NRK har vært i kontakt med mannen onsdag. Han ønsker ikke å kommentere tiltalen.

– Nei, jeg har egentlig ikke lyst til å kommentere noen ting, sier han.

Utmeldt av KrF

Fire dager etter at overgrepssaken ble kjent i media i august i fjor, innkalte KrFs kommunestyregruppe mannen til et møte.

Konklusjonen ble at han trakk seg fra alle verv. I ettertid er mannen også blitt utmeldt av KrF.

– Vi hadde en samtale med ham, og han valgte å melde seg ut på eget initiativ, noe vi er glade for, sier Pål Kårbø, fylkesleder i KrF i Hordaland.

UTMELDT: Mannen meldte seg selv ut av KrF, sier fylkesleder Pål Kårbø. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Veldig trist sak

Da politikeren i fjor ble siktet, kalte Kårbø saken krevende og uheldig både for de involverte og partiet. Han ønsker ikke å kommentere saken videre når tiltalen nå er kommet.

– I respekt for ofrene, som jeg vet har det veldig krevende, ønsker jeg ikke å kommentere denne saken utover det jeg sa i fjor sommer. Dette er en veldig trist sak for alle involverte, sier fylkeslederen.