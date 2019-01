– Tenåringsgutter kom hver dag for å få stelt selvpåførte sår

De to legene Anne Cecilie Tvedten og Hanne Heszlein-Lossius kom nylig hjem fra de greske øyer etter å ha vært der siden nyttårsaften. Ikke fra en solfylt tilværelse med paraplydrinker og nyttårsferie, men fra minusgrader i flyktningleiren Moria, der den menneskelige lidelsen som møter dem er skjellsettende.

– Hver dag kom de samme tenåringsguttene inn for å få stell av selvpåførte sår. Møtet med de ungdommene som har valgt å skade seg selv på den måten, gjorde sterkt inntrykk på meg, forteller Heszlein-Lossius.

Flyktningleiren Moria på Lesvos er hjem til 5000 mennesker. Som en del av flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia samles asylsøkere i disse leirene, der de i praksis nektes å reise til fastlandet. Stadig kommer det nye flyktninger og migranter til leirene. Legene mener media underdekker situasjonen.

– Mediene har gått lei av båtflyktninger. Folk vet ikke at det fortsatt kommer båter til de greske øyene nesten hver eneste dag, sier Tvedten.

FULL: I leiren, her fotografert i desember, bor det 5.000 mennesker. Den er dimensjonert for 3.100. Foto: Anthi Pazianou / AFP

Ny rapport kritiserer EU

Forrige uke publiserte hjelpeorganisasjonen Oxfam (ekstern lenke) en rapport som sterkt kritiserer EU og refser forholdene i leirene .

«Hellas og deres partnere i EU svikter gravide kvinner, barn som er alene, ofre for tortur og seksuell vold og andre sårbare personer som søker beskyttelse i Europa», heter det i rapporten.

LEGER: Hanne Heszlein-Lossius (t.v.) fra Bergen og Anne Cecilie Tvedten fra Skien jobbet i flyktningleiren. Foto: Privat

Noen bor i konteinere, de fleste i telt, og sanitærforholdene er dårlige. 70 personer deler på ett toalett, ifølge en hjelpearbeider som siteres i rapporten. Da The New York Times besøkte leiren i fjor høst, møtte avisen en mann som hadde blitt torturert i Kongo, men som fortalte at livet i Moria-leiren var utløsende for hans selvmordsforsøk.

Leiren kan også være farlig, spesielt for kvinner. Oxfam skriver at kvinner bruker bleier på natten for å unngå å måtte gå på toalettet etter mørkets frembrudd.

Ifølge rapporten var det ingen lege i leiren i hele november måned.

DÅRLIGE SANITÆRFORHOLD: Opptil 70 mennesker må dele på ett toalett i leiren. Foto: Marco Nardelli

– Det er matkøer der man står i tre timer. På Lesvos er det kystklima og minusgrader nå, forteller Heszlein-Lossius.

Fakta om asylsøkere i 2018 Ekspandér faktaboks Norge mottok 2.654 asylsøknader i 2018. Dette er et fall fra 3.560 i 2017 og 3.460 i 2016. I 2015 kom det 31.150 asylsøkere.

UDI fikk i tillegg inn søknader fra 399 personer som tidligere hadde kommet som enslige mindreårige.

Den største gruppen asylsøkere kom fra Tyrkia (765 personer), Syria (419), Eritrea (241), Iran (119) og Irak (104)

1.480 personer har fått innvilget sin asylsøknad i 2018. Det gir en innvilgelsesprosent på 72 for søknadene som er realitetsbehandlet og 54 prosent av totalt antall søknader (2.673) som er behandlet.

59 prosent av søkerne er gutter eller menn.

790 søkere er under 18 år, som tilsvarer 30 prosent, et flertall i denne gruppen kom sammen med familien. 159 av søkerne under 18 år var enslige.

Kilde: UDI, NTB

Vil ha ny politikk

President i Europakommisjonen Jean-Claude Juncker har hyllet avtalen mellom EU og Tyrkia, og mener at det har bidratt til å minske smugling og redusert antallet tilreisende flyktninger (ekstern lenke).

De to norske legene mener at EU-avtalen er mislykket, og at det nå må vurderes andre alternativer.

– Vi har prøvd å hjelpe dem der de er, og det har vi ikke fått til. Det finnes ingen løsning i Hellas, for de er økonomisk presset. Dersom alle europeiske land hadde tatt inn 200 flyktninger hver fra Moria, hadde man reddet deres fremtid.

TELT: Mange i leiren bor i telt. Foto: Marco Nardelli

– Men dersom de slippes inn, vil vel flere også komme når de ser at det er håp om å få asyl?

– Når mennesker dør og lider i så utstrakt grad som de gjør i Hellas nå, så kan vi ikke gjemme oss bak en slik argumentasjon. Vi har alle som enkeltindivider et ansvar når vi hører at medmennesker lider på denne måten. Det er kun langsiktige og rettferdige politiske løsninger som kan endre situasjonen. Slik det er nå, kan det ikke fortsette, sier hun.