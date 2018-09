– Spennende med førerløse ferger

Samferdselsminister Jon Georg Dale mener førerløse ferger er et spennende eksempel på at er i et teknologisk skifte i transportsektoren. I en e-post til NRK skriver han at han er opptatt av at ny teknologi skal gi folk et bedre tilbud til lavere pris. – Jeg vil lytte nøye til de faglige rådene som kommer på området, sier han.