– Mener han vet hvor skattene er

Politiet mener en 47 år gammel mann vet hvor rundt 100 av gjenstandene som ble stjålet fra Universitetsmuseet i Bergen i august er skriver BA. Rundt 400 gjenstander fra vikingtiden ble stjålet fra museet. 9. november ble rundt to tredjedeler av gjenstandene funnet. Mannens forsvarer sier til avisen at hans klient har forklart seg to ganger, og skal ha sagt det han vet. Mannen sitter i varektekt.