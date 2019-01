Til sammen er det gjort skader for mer enn 300.000 kroner ved skolen. Både ledelsen ved skolen og politiet var søndag på plass for å se nærmere på skadene.

– Jeg er sjokkert over det som har skjedd, sier rektor Kari Eng.

– Jeg fikk en telefon fra politiet i formiddag om at det hadde vært omfattende ruteknusing ved skolen.

Det er vinduene i gymsalen hærverket har gått hardest utover.

STEIN OG GLASS: Bildet forteller noe om hvordan hærverket er utført. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Har skjedd før

Kirkevoll skole er en kommunal barne- og ungdomsskole ved Fanahammeren i Fana bydel i Bergen. Skolen har plass til 600 elever. Det er ikke første gang skolen er utsatt for hærverk.

Også sist helg ble det knust vindusruter ved skolen. Det var også hærverk ved skolen i romjulen.

– Denne gangen har gjerningspersonene også tatt seg inn på helsesøsters kontor og ramponert det, sier Eng.

SJOKKERT: Kari Eng er rektor ved Kirkevoll skole. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Vurderer videoovervåking

Nå håper rektor Kari Eng at det kan bli satt opp videokamera ved skolen for å bedre sikkerheten.

– Vi arbeider daglig for å gjøre skolen til et trivelig sted. Vi ønsker at den skal være et sted barn og ungdom ønsker å være. Da er det trist at det er sånn som dette.

EN AV DE KNUSTE RUTENE: Til sammen er 25 vinduer ødelagt. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Oppsøkte mistenkte

Hun har en klar formening om hvem som kan stå bak hærverket.

– Det må være noen som er skrekkelig sint eller ruset, sier Eng.

I ettermiddag skal politiet ha oppsøkt familiene til flere ungdommer som er mistenkt i saken. De som står bak kan bli gjort erstatningsansvarlige for skadene. De risikerer også bøter eller fengsel.