20 år siden Brann ga Liverpool fotballsjokk

Dagen blir likevel ikke feiret i det «Hasundske hjem»:

– Nei dette jubileet har jeg faktisk glemt, sier Geir Hasund til NRK på dagen 20 år etter heltedåden.

Super-Brann

Alt høsten 1996 hadde Brann gjort furore i cupvinnercupen. Irske Shelbourne og belgiske Cerle Brügge ble slått ut i de to første rundene.

Nederlandske PSV Eindhoven ventet i tredje runde. Brann vant hjemmekampen 2–1 og klarte 2–2 borte etter en neglebitende affære. Brann skulle møte Liverpool i kvartfinalen. 10–0 tapet mot Rosenborg i den norske serien tidligere i sesongen var glemt. Fotballfeberen herjet i byen.

HARDE TAK: Tore André Flo i kamp med Neil Ruddock. Foto: JON EEG / Scanpix

Frekt hælspark av Fowler

1997 var et år da Brann hadde spillere som virkelig markerte seg. I forsvaret tronet Per- Ove Ludvigsen og Claus Eftevaag. Fremover på banen herjet før nevnte Geir Hasund sammen med Tore André Flo og Mons Ivar Mjelde.

6. mars var kvelden Brann-tilhengerne hadde ventet på i nærmere et halvt år. Et fullsatt stadion og flomlys var en perfekt ramme rundt kampen. Selv været viste seg fra sin beste side denne kvelden. Seks varmegrader, halvskyet og svak vind var flott spillevær.

Branns lag mot Liverpool 6. mars 1997 Ekspandér faktaboks Vidar Bahus

Stefan Paldan

Arne Vidar Moen

Per-Ove Ludvigsen

Claus Eftevaag

Eirik Skjælaaen

Agust Gylfason

Morten Pedersen

Roger Helland

Geir Hasund

Tore André Flo Innbytter: Mons Ivar Mjelde (45) Kilde: brann.no

– Vi var jo spent. det var mange måneder siden vi hadde fått vite at vi skulle møte Liverpool. I vintermånedene hadde en teltlignende presenning vært spent opp over banen. Varmluft ble blåst inn for å gjøre den spillbar såpass tidlig, sier Hasund.

Det begynte imidlertid ikke spesielt bra for hjemmelaget. Robbie Fowler gjorde kanskje ett av sine flotteste mål gjennom karrieren da han tok ballen med seg via et frekt hælspark og banket den i nettet.

Liverpools lag mot Brann Ekspandér faktaboks David James

Steve Harkness

Neil Ruddock

Stig Inge Bjørnebye

Dominic Matteo

Jason McAteer

Steve McManaman

John Barnes

Jamie Redknapp

Robbie Fowler

Patrik Berger Innbyttere: Tony Warner

Rob Jones

Phil Babb

Mark Kennedy

Stan Collymore

DAVID MOT GOLIAT: August Gylfason i kamp med John Barnes. Foto: Poppe, Cornelius / Scanpix

Scoret via stolpen

Dette var imidlertid en kveld Brann ikke lot seg knekke. Selv om den norske sesongen fortsatt ikke var i gang nektet laget å tape. Utligningen kom like etter pause. Geir hasund kom seg fri på 16-meteren og banket ballen i mål via stolpen.

– Jeg husker godt scoringen. Ikke minst fordi jeg etter kampen måtte gjegi den ganske mange ganger overfor presse og media, sier Geir Hasund.

To uker senere var det klart for returoppgjør på Anfield Road i Liverpool. 2.500 bergensere tok turen til England. Likevel ble dette slutten på Branns eventyr i cupvinnercupen. Liverpool vant til slutt 3–0. Fortsatt 20 år etter er imidlertid Geir Hasund en legende blant Brann-fansen. Målet hans mot Liverpool vil fortsatt bli husket i 20 nye år.