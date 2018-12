I høst avslørte en datakyndig elev i bergensskolen et alvorlig sikkerhetsbrudd i Bergen kommunes system for identitetshåndtering.

Gutten avdekket at brukernavn og passord til over 35.000 elever lå åpent tilgjengelig, slik at uvedkommende kunne få tak i personopplysningene deres.

Kommunen ble nylig ilagt en bot på 1,6 millioner kroner fra Datatilsynet.

13-åringen har siden blitt hyllet, og nå sier Trine Samuelsberg at det han gjorde også kan få betydning for undervisningen til elever i bergensskolen.

– Saken har vært en tydelig bekreftelse på at vi har elever med veldig god kompetanse på dette. Vi har nå innledet et samarbeid med det sentrale IT-miljøet i kommunen, og vil se hva vi kan få til for de elevene som har særlig IT-kompetanse, sier kommunaldirektøren for barnehage og skole.

KOMMUNALDIREKTØR: Trine Samuelsberg. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Vil gi muligheten på skolen

Kommunen ser på muligheter for å gi datakyndige elever tilbud om å jobbe med slike ting i skoletiden.

– Vi vil se hva vi kan få til for de elevene som har særlig kompetanse på området, og gi dem muligheter også i sin skolehverdag, sier Samuelsberg.

I stedet for å avsløre kommunale sikkerhetsbrister fra gutterommet, kan 13-åringen altså pleie datainteressen sin i kommunal regi.

– Han har vist at han har evner som går de fleste en høy gang. Vi vil gjøre det vi kan for at han skal få en god skolehverdag hvor også dette inngår.

Moren: – Veldig bra

– Dette er kjempeflott, sier 13-åringens mor.

Bergen kommune har tidligere fått kritikk for å skylde på eleven, i stedet for å ta selvkritikk. Moren er glad saken også kan få positive konsekvenser for andre.

– Det sitter nok mange veldig kunnskapsrike ungdommer rundt omkring på rommene sine. At de får stimuli til å lære mer, på rette måten, og med gode etiske retningslinjer, er veldig bra, synes hun.

FORNØYD: 13-åringens mor, som vil være anonym av hensyn til sønnen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Vil gi gutten nytt datautstyr

Gutten har også fått støtte fra et IT-miljø i Bergen, med sikkerhetsrådgiver Per Thorsheim i spissen.

– All applaus til Bergen kommune hvis de tilbyr tilrettelagt undervisning for elever som er flinke i data. Man mangler IT- og sikkerhetskompetanse i Norge, så det er helt supert om man får dette til, sier Thorsheim.

Vest politidistrikt opplyser til NRK at 13-åringens datautstyr fortsatt er beslaglagt, og at det ikke er sikkert han får det tilbake. Thorsheim vil derfor gi gutten en forsinket julegave.

– Vi er en gjeng IT-kompiser som vil se om vi kan samle sammen noen kroner og skaffe ham nytt utstyr, sier han.