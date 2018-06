100 personer evakuert etter storbrann i Bergen

Like etter klokka 03 natt til mandag brøt det ut brann i et bolighus i Bøhmergaten i Bergen.

Boligen var overtent da brannvesenet kom frem til stedet.

Opp mot 15 nabohus er evakuert.

– Vi har evakuert rundt hundre personer, sa innsatsleder Tom Johannesen i Vest politidistrikt til NRK litt over klokken 05.

Stor fare for spredning

Åpne flammer og gnistregn møtte redningsetatene da de ankom brannstedet litt over klokken tre. Politiet fikk inn flere meldinger om brannen, den første klokken 03.09.

Kraftig gnistregn og fare for spredning til den tette bebyggelsen rundt, gjorde at brannvesenet tidlig startet med å begrense omfanget av brannen.

Brannmannskaper spylte nabohus med vann for å unngå at også disse skulle ta fyr.

INNSATSLEDER: Tom Johannesen i Vest politidistrikt og vakthavende brannsjef Tommy Kristoffersen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Det var hektisk en periode, på grunn av vinden og den intense brannen. Nå har det roet seg ned, men det er en reell fare for spredning, sa vakthavende brannsjef Tommy Kristoffersen.

Rundt klokken 05 meldte brannvesenet at brannen var under kontroll. Da hadde de kjempet mot flammene og gnistregnet i over en time.

Ingen personer i huset

Politiet har ingen opplysninger om at det skal ha vært folk i huset, ifølge politiets innsatsleder på stedet.

– Huset er under rehabilitering og huseier har opplyst at ingen skal ha oppholdt seg i huset, sier Tom Johannesen i politiet.

Over 35 mannskaper fra brannvesenet og fleire politipatruljer rykket ut til stedet. Kristoffersen forteller at mannskaper går på befaring i området for å forsikre seg om at glør fra brannen ikke har antent andre steder. Det var betydelig vind i morgentimene.

– Smittefaren er overhengende med det vedvarende tørre været. Derfor tar vi ingen sjanser og vil bli værende her utover morgenen, sier vakthavende brannsjef Kristoffersen.

Huset betegnes som totalskadet.

STORE STYRKER: Flere titalls politifolk og brannmannskaper ble kalt ut da det brøt ut brann i Bøhmergaten i Bergen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Fikk beskjed om å vanne over med hageslangen

Klokken 05.30 konkluderte politiet at de ville la de beboerne som bor lengst unna brannstedet få returnere til hjemmene sine.

– Det er fortsatt en del røyk i området, så vi har begrenset de evakuerte til de helt omkringliggende boligene. Disse vil bli innlosjert på hotell, sier innsatsleder Johannesen.

To av de evakuerte var Vala Hjorth-Jenssen og datteren Aurora.

– Det virket som det gikk veldig, veldig raskt. Jeg våknet av at noen banket på husdører for å vekke folk. Senere fikk vi beskjed fra politiet om å vanne over huset med den hageslangen vi hadde, dersom vi hadde mulighet til det, forteller Hjorth-Jenssen.

EVAKUERT: Aurora (t.v.) og Vita Hjorth-Jenssen måtte evakuere med de to hundene Saya og Flippa. De ble evakuert til et hotell noen hundre meter unna. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Brant i samme huset for tre år siden

Hun omtaler situasjonen som svært dramatisk.

– Da jeg så ut av soveromsvinduet mitt så jeg rett på arnestedet, hvor det var i ferd med å slå ut flammer. Det er åpenbart at mange har lagt ned en viktig innsats for å få evakuert flest mulig, sier Hjorth-Jenssen, som evakuerte i lag med familiens to hunder og to eldre beboere.

Også for tre år siden brant det i samme huset. Da måtte også Hjorth-Jenssen evakuere.

– Jeg opplevde egentlig brannen den gangen som mer dramatisk. All honnør til brann- og politimannskaper for innsatsen.

UTBRENT: Huset er totalskadet. Brannen ble meldt slukket klokken 06.30. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Har vært bygningsarbeid inntil nylig

NRK har snakket med huseier, som sier at han ikke vet mer enn det han har lest i avisene.

– Det er bare håpløst.

Politiet har ingen teori om hva som kan ha startet brannen. Når huset er kjølt ned vil krimteknikere ta seg inn i bygget.

– Vi tar avhør for å sikre oss mest mulig opplysninger. Etter hvert vil vi foreta en undersøkelse inne på stedet. Huset var ubebodd, og vi vet at det har vært arbeider på stedet inntil nylig, men det er for tidlig å si noe om årsaken her.

Ingen er mistenkte i saken.