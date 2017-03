Vil jakte ulv med drone

Senterpartiet vedtok under landsmøtet i helga at man kan ta i bruk hund, helikopter, droner og scooter når man jakter på ulv som har gjort skade. Partiet har imidlertid tatt bort formuleringen fra 2015 om å jobbe for muligheten til å bruke pepperspray mot ulv.