– Jeg skal gå Besseggen, prate med folk, hjelpe dem som trenger det, plukke litt søppel og kanskje forhindre noen redningsaksjoner, sier Ørjan Venås.

Ørjan Venås er ansatt for å gå Besseggen en gang i uka i sommer. Han prioriterer å hjelpe turister, men plukker også med seg søppel på vegen. Foto: Even Lusæter / NRK

Han er nyansatt i jobben som «vaktmester» på Besseggen og skal gå turen en dag i uka.

– Håpet var å kunne gå hver dag, men det har vi foreløpig ikke finansiering til, så nå prøver vi dette, sier han.

60.000 turister i året

Antall besøkende på Besseggen har økt kraftig. Eggen har blitt kjent godt utenfor landets grenser og i fjor var det 60.000 personer som gikk turen. Ikke alle er like godt kjent med, eller forberedt på norsk fjellterreng.

– Det er veldig få faktiske skader, men vi ser at folk har en tendens til å undervurdere turen. De er i for dårlig form, har med seg for lite mat eller har på seg for lite klær, også går de tom for krefter og må reddes, sier Venås.

Det er dette han håper å kunne forhindre i sommer og allerede på årets første arbeidsdag kom han over et følge som var så dårlig forberedt at de trengte hjelp.

– Jeg tok følge med dem over og vi brukte 11 timer. De sa selv at de måtte ha ringt 113 om jeg ikke hadde vært der, sier han.

Vi hadde noen utenlandske turister i dongeribukse og lave skinnsko som gikk med paraply... De kom seg faktisk over, men det er ganske langt fra det jeg kaller turutstyr. Ørjan Venås

Flere redningsaksjoner i uka

Luftambulansen bruker totalt 2-3 timer på et redningsoppdrag på Besseggen og må brukes under ca. 20 aksjoner i sesongen. Foto: NRK

På luftambulansebasen på Dombås sitter Håkon Nordseth og overvåker et stort geografisk område, som strekker seg helt til svenskegrensa.

– Vi har ca. 20 turer til Besseggen hver sesong og én tur tar gjerne 2-3 timer, sier han.

Der møter han på mange av fjellturistene som har feilberegna både egen form og vanskelighetsgraden på turen.

– Vi er jo glade for å kunne hjelpe, men vi ser dessverre at rundt halvparten av turene kunne vært unngått. Og om vi er der, får vi ikke rykket ut på andre eventuelle oppdrag, sier han.

Tar hånd om turistene

Danske Bendik Kristensen skal gå Besseggen for første gang. Ikledd en gul regnponcho mener han å skulle klare turen på rundt åtte timer.

Danske Bendik Karlsen har vært på fjelltur i Norge før, men var ikke forberedt på regnvær da han skulle gå Besseggen. Foto: Even Lusæter / NRK

v Jeg var ikke forberedt på regn og har ikke så godt utstyr, men det handler om vilje, sier han og smiler.

Han forsikrer Venås om at han har med seg både mat og Kvikk lunsj før han går mot den første stigningen. Venås går etter og slår av en prat med to fjellvandrere fra Oslo.

– Jeg har litt høydeskrekk og jeg var ikke klar over hvor luftig det var før i går, sier Eva Zabulionyte

Venninnen får beskjed om å ta hånd om henne om det skulle bli tøft opp eggen.

– Husk å puste og så ser du inn i fjellet. Skulle det bli problemer kommer jeg bak dere, sier Venås.

​