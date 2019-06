Svein Jemtland ble ikke trodd i tingretten på at det var et uhell da Janne Jemtland ble skutt, og dømte han til 18 års fengsel.

Slik var dagen i retten:

I sin prosedyre sa aktor Iris Storås tatt hun ikke tror på Jemtland når han forklarer at han etter drapet handlet i panikk da han skjulte spor.

– Det ble begått for å skjule en forbrytelse, et drap. Det er straffeskjerpende, sa Storås.

Hun tror heller ikke på Jemtlands forklaring om det var et uhell.

– Kanskje var begeret fullt

KALD DRAPSMANN: Aktor beskriver Svein Jemtland som en kald drapsmann.

I sin prosedyre beskriver hun at det skjedde noe med Svein Jemtland på romjulsfesten den 28. desember 2017.

– Flere av festdeltakerne på romjulsfesten har beskrevet et stemningsskifte hos Svein Jemtland på slutten av festen. Han skal ha blitt mørk i blikket og bedt om å få snakke med en venn om noe, sa aktor.

Aktor mener også at kona hadde bestemt seg for å skilles etter en trøblete høst. Det meste gikk han imot.

– Dette tok han tungt, sa aktor.

Hun mener at han ikke taklet å bli avvist av kona da de kom hjem.

– Kanskje var begeret fullt for han. Det var nok, sa aktor.

Dette står i sterk kontrast til hva Jemtland har forklart. At han var rolig, mens kona trakk fram et våpen og dyttet han ut av rommet uten at han gjorde motstand i forbindelse med en krangel.

Storås mener det er helt usannsynlig at Jemtland med sin militærbakgrunn skulle tillate kona å ha et ladd våpen i nattbordskuffen. Hun mener vitner bekrefter dette, og at våpenet faktisk var Svein Jemtland sitt.

– Kald drapsmann

Hun tror ikke på at han lot seg dytte ut av huset, og mener at han har endret forklaring etter samtaler med sønnen for at historien skal passe bedre.

– Det er ingen hold i forklaringa hans. Det framstår som en oppkonstruert forklaring, sa Storås.

Hun avviser at han hadde panikk.

– Sønnen har forklart at Jemtland var rolig og satt i sofaen og spiste pizza etter skuddet. Alt vitner om en kald drapsmann. En mann som har skutt kona si og som rett etterpå begynner å rydde opp, fjerne bevis og sender meldinger til venner og til kona, sa aktor.

Storås tok også opp det store ubesvarte spørsmålet, nemlig at rettsmedisinerne mener at Jane Jemtland døde av drukning, to til tre timer etter skuddet.

– Det har ikke etterforskninga klart å kartlegge. Funn av sandkorn i lungene tyder på at det mest nærliggende er at det skjedde utendørs. Jeg vil ikke spekulere i hvor, sa Storås, som også har stilt seg spørsmålet hvorfor Jemtland ikke har fortalt alt.

Aktor antydet at en forklaring er at han fikk hjelp av andre.

– Eller gjorde han noe annet som ikke tålte dagens lys? At han oppdaget at hun levde og så druknet henne. Han kunne jo ikke skyte henne en gang til. Da ville uhellsteorien ryke, sa aktor.

Hun mener drapet skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter, og at det ikke er noen formildende omstendigheter.

– Han skjøt for å drepe, sa aktor.