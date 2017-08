Våknet av sterk vind og torden

Schumann bor i Houston med ektemannen og to sønner. Hun kan fortelle om en natt som startet rolig, med lett regn da de la seg ved midnatt.

– Vi våknet klokka 04.30 av sterk vind og deretter kraftige tordenskrell, sier Schumann.

Elva stiger

Nå har vinden løyet, men det regner kraftig i Houston.

– Det har kommet rundt 10 centimeter vann på to timer. Elva, Spring Creek, har steget med cirka to meter på en time, sier Schumann, som forteller videre at hun akkurat nå sitter under tak og drikker morgenkaffen.

Værmeldingene er heller ikke spesielt lovende for de kommende dagene:

– Prognosen er mye nedbør, i hvert fall i tre til fem dager. "Harvey" ryktes å skulle endre retning og komme inn over Houston i begynnelsen av uka, sier Schumann.

Har hamstret mat

I likhet med mange andre har hun de siste dagene hamstret inn mat for å forberede seg til det som trolig blir det verste uværet i området på mange år.

– De rådet oss blant annet til å kjøpe vann, mat og boksemat til to- og firbeinte for syv dager og å fylle opp taken på bilen, sier hun.

Schumann forteller at både naboer og tilfeldige i matbutikken som opplevde «Ike» i 2009 har gitt henne gode råd i forkant av orkanen «Harvey».

– Folk her er vant med ekstreme værforholdene enten den ene aller andre veien. Alle hamstrer og gir villig gode råd til en "rookie".

Prøver å leve som normalt

«Harvey» avtok noe i styrke da den traff Texas ved midnatt lokal tid og er nå nedgradert til en orkan i kategori tre.

Sammen med familien forsøker Schumann å leve så normalt som mulig til tross for det dårlige været.

– Våre tenåringer er ganske så avslappet til det hele. Det skal litt mer til for å vippe 15- og 17-åringer av pinnen, sier Schumann.

FULLT: Schumann har fylt opp både kjøle- og matskapet i huset sitt. Foto: Vilde Schumann

Både kjøle- og matskap er fylt opp. Hun føler seg trygg på at familien skal klare seg fint mens stormen herjer.

– Hyllene på det lokale supermarkedet er ganske tomme, men hos oss er hyller og skap velfylt. Vi skal vel klare oss i noen dager, sier hun.