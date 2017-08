I storbyen Houston er mange butikker tomme for vannflasker, hermetikk og batterier til lommelykt. Innbyggerne har hamstret det de kan de siste dagene. Den norske familien Schumann bor i Woodlands om lag 40 minutter nord for Houston. Mor Vilde forteller til NRK at de er litt bedre stilt enn mange andre fordi de ikke bor ved kysten.

– Vi har hamstret vannflasker, hermetikk, nøtter og frukt, sier Vilde Schumann. Hun forteller at flere butikker har vært tomme for varer som mange ønsker å hamstre før orkanen treffer området.

Norsk miljø

Houston er den byen utenfor Norge med flest fastboende nordmenn og er USAs energihovedstad. Mange nordmenn er i kontakt med sjømannskirken som ligger nær kystlinjen øst i byen.

– I det norske miljøet er vi spente på det som skal skje, men samtidig godt forberedt. Det sier daglig leder ved den norske sjømannskirken i Houston, Robert Knudsen på telefon til NRK fredag kveld.

Fjerner møbler før orkanen setter inn. Kirkemusiker Pål Møll Abrahamsen og datter Henerikke sikrer møbler og andre løse gjenstander fra uteområdet til sjømannskirken i Houston. Foto: Robert Knudsen

– Vi ber alle om å følge med på værmeldingen og de rådene som myndighetene gir, sier Knudsen. Han forteller at nordmenn bosatt i lavlandet sørøst for Houston er mest utsatt. Mange har forlatt hjemmene sine og flyttet til høyereliggende områder.

Norske familier i Texas hamstrer vann og mat før orkanen Harvey. Proviantansvarlig og husmor ved den norske sjømannskirken i Houston, Åse Marie Braut med familie. Foto: Robert Knudsen

Daglig leder ved sjømannskirken hadde ikke tid til en lang samtale med NRK fredag kveld. Han var i ferd med å sikre utemøbler og andre løse gjenstander. Knudsen forteller at sjømannskirken har to etasjer.

– Kirkebøkene og andre viktige gjenstander har vi flyttet til andre etasje, forteller Knudsen.

Råd fra naboer

Familien Schumann i Houston har fylt opp matlageret. Foto: Vilde Schumann

Vilde Schumann forteller at hun og familien har fått gode råd fra amerikanske naboer. I 2009 ble området rammet av orkanen Ilk. Men den som er ventet nå, Harvey, skal være langt kraftigere. Vilde Schumann sier at de er forberedt på at det skal pøsregne i minst sju dager i strekk. Hun forteller at grunnen i Woodlands består av steinhard leire.

– Det blir garantert kraftige oversvømmelser i dette området, sier Schumann. Hun vet at det er nedbøren og ikke vinden som blir det farligste når orkanen treffer området.

– Farlig orkan

Orkanen er ventet å treffe land med en fart på 200 kilometer i timen. Men myndighetene sier at det ikke er vinden, men nedbørsmengdene som trolig vil gjøre de største skadene. Det er meldt kraftig regn de neste sju døgnene.

– Harvey er en kompleks og farlig orkan. Det sier guvernøren i Texas, Greg Abbott. Fredag tok han kontakt med president Donald Trump. Han ber presidenten om å komme med et offisielt katastrofe varsel. Orkanen ble fredag kveld oppgradert til styrke 3 av 5.