Trafikkuhell Lillehammer bru

Skuffet over rovdyrsatsing

Hedmark Bondelag er skuffet over det de kaller manglende satsing på mere effektivt uttak av ulv, kompensasjon for rovviltskader og konfliktdemping. Leder Erling Aas-Eng sier de savner en konkret oppfølging av regjeringens lovnader om full kompensasjon for beitebrukere som opplever omfattende rovdyrangrep.