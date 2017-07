I påvente av at det kommer en sammenhengende gang- og sykkelsti mellom Vinstra og Harpefoss, etablerte Statens vegvesen en vegskulder for mjuke trafikanter som skulle være på en meter på gamle E6 mellom Nord-Fron og Sør-Fron.

– Ikke trygt

Tunge kjøretøy blåser forbi Hanne Megård som står med sykkelen i vegskulderen. Lufttrykket er merkbart.

– Det er heftig. Jeg ville ikke hatt med barn her, sier hun.

Megård mente det ikke kunne stemme at vegskulderen var på en meter, og det gikk hun ut i sosiale medier med. I løpet av en del sykkelturer skjønte hun at det ikke kunne være trygt. Men for å bevise at hun hadde rett, tok hun med seg målestokken. Og målingene viste at hun hadde rett.

– Her er det 48 centimeter hvis en legger godviljen til, sier hun.

ENGASJERT: Megård har opprettet sin egen Facebook-side der hun legger ut bilder fra måleturene sine. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Ifølge Megård har hun målt helt ned i 18 centimeter.

– Også bilistene tuter.

Megård vil at Statens vegvesen skal dementere at det er trygt å sykle på strekninga.

– Deretter vil jeg at vegskulderen ikke brukes inntil en får løst dette, sier hun.

– Ikke heldig

Prosjektleder Taale Stensby i Statens vegvesen innrømmer at det ikke har gått helt som planlagt.

INNRØMMER FEIL: Stensbye innrømmer at arbeidet med veiskulderen ikke har gått helt som planlagt. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Vi har ikke vært helt heldige med det første forsøket på å lage en meter vegskulder, innrømmer han, men legger til at de har en ambisjon om å få det til.

– Vi har ikke gitt oss, sier han.

Stensby forteller at det ikke er med hensikt at det har blitt som det har blitt.

Han avviser at det dreier seg om å trekke mjuke trafikanter vekk fra allerede eksisterende gang- og sykkelstier.

– Dette tiltaket her er ment på de strekningene vi ikke har gang- og sykkelveg og i påvente av at vi får en gang og sykkelveg.

Han viser også til at 70 prosent av trafikken er borte etter at det er kommet en ny veg, og at det er innført en 60-sone.

Glad for engasjement

Stensby forteller at de nå skal måle opp på nytt.

– Så får vi se hvilke tiltak som må gjøres for å få det opp på en meter.

Men han kan ikke si når det blir sammenhengende gang- og sykkelstier i området.

– Det mangler 100 millioner som ikke er der i dag. Så det vil ta litt tid.

Stensby er glad for engasjementet Megård viser.

– Det er gledelig at syklistene engasjerer seg. Det har vi savnet. Vi oppfatter det slik at de vil ha mer av det vi driver med, ikke mindre.