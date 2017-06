– Jeg er faktisk ikke så overraska over at den fortsatt er i området, sier Kjell Bakken.

Han er fellingsleder på Hadeland og i fire uker har han og fellingslaget hans vært på utkikk etter ulven som nå har latt seg fotografere.

– Han er i et område der vi har observert den tidligere i sommer også, men nå har vi tydelige bevis, sier Bakken.

Bildene ble tatt natt til mandag 26. juni.

Foto: Fellingslaget i Gran

Stor jaktinnsats

Etter gjentatte angrep på sau ble det for en måned siden gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av kommunene Nannestad, Gran, Vestre Toten, Eidsvoll og hele Hurdal. Et område som ligger utenfor den vedtatte ulvesona.

Det ble satt inn store ressurser for å jakte på ulven. Blant annet ble det hentet såkalte plotthunder fra Sverige for å spore den opp. Etter ei drøy uke uten nye spor ble hundene sendt hjem, men jegerne har fortsatt.

– Det er stor frustrasjon over situasjonen. Det skal ikke være ulv i gran kommune. Men så ser man jo også at folk har et stort engasjement for situasjonen, sier Bakken og viser til at flere ministere har vært innom for å se på skadene ulven har gjort.

Fra torsdag har jegerne igjen tilgang på hunder som kan brukes i jakta.