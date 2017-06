Avsluttar jakt med spesialhundar

Overgrep kan være motiv

Statsadvokat Thorbjørn Klundsæter antyder i retten at et påstått seksuelt overgrep kan være motiv for drapet på Nils Olav Bakken. Den hovedtiltalte 36-åringen hevdet i dag at den drepte 49-åringen hadde forgrepet seg på hans daværende samboers datter.