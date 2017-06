Tiltalt etter skolebrann

Ingen personer ble skadet, men 191 barn og flere voksne måtte evakueres i den voldsomme brannen. Det foregikk arbeid på skolens tak da brannen startet.

Sveiseapparat

Det var ved 13.20-tida mandag den 19. januar i 2015 at Korsmo skole ble totalskadet i en brann. Det viste seg at brannen startet på taket der det foregikk arbeid.

En mann i 60-årene er nå tiltalt for å ha brukt sveiseapparat med åpen flamme, uten at det var gjort nødvendige sikkerhetstiltak for arbeidet, står det i tiltalen som er tatt ut av statsadvokaten.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 151: « for ved uaktsomhet å ha voldt ildbrann, hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kunne forårsakes»".

Ifølge tiltalen vil det bli lagt ned påstand om at mannen må betale en erstatning.

Sør-Odal kommune fikk også en bot på 200.000 kroner etter brannen som kommunen nektet å betale. Politiet mente at kommunen ikke hadde utarbeidet en god nok plan for sikkerhet og helse i forbindelse med at det ble gjort takarbeider på skolen.