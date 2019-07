Eidsivating lagmannsrett dømte Svein Jemtland til 17 års fengsel for drapet på kona Janne Jemtland.

Ankefristen gikk ut fredag 19. juli, og Jemtland besluttet da at han godtar dommen på 17 års fengsel.

- Vi har fått beskjed fra forsvaret til Jemtland at de ikke anker, forteller konstituert statsadvokat Magnus Schartum-Hansen til NRK.

Jemtlands forsvarere ønsker ikke å kommentere saken.

Påtalemyndigheten har fremdeles muligheten til å anke. Den tiltalte hadde to ukers ankefrist, mens statsadvokaten og riksadvokaten har fire ukers frist på å bestemme om de anker til Høyesterett.

De har foreløpig ikke tatt en avgjørelse på om de anker saken.

- Vi har sendt over saken til Riksadvokaten som avgjør anke fra vår side, forteller Schartum-Hansen.

I sin prosedyre la statsadvokat Iris Storås ned en påstand om fengsel i 18 år for Jemtland, mens lagmannsretten endte på ett år kortere dom.

Mente skuddet var et uhell

Eidsivating lagmannsrett var knusende i sin dom mot Svein Jemtland for snart tre uker siden.

Jemtland ble dømt til 17 års fengsel for drapet på kona Janne Jemtland.

Svein Jemtland ble funnet skyldig i å ha skutt kona si i panna på kloss hold og deretter druknet henne, før han dumpet henne i Glomma med et lastebilbatteri festet til kroppen.

Jemtland har i tingretten og lagmannsretten forklart at det dødelige skuddet gikk av som et uhell.

Han hadde ikke mulighet til å anke skyldspørsmålet etter dommen i lagmannsretten.

Dommen på 17 år var ett år kortere enn i tingretten.

Knusende dom

Lagmannsretten festet null troverdighet til forklaringen Jemtland kom med under ankesaken.

I dommen står det følgende:

«Lagmannsretten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, på et eller annet tidspunkt etter at ektefellene kom hjem fra romjulsfesten, hentet pistolen og skjøt Janne Jemtland med et målrettet skudd midt i panna. Janne Jemtland ble umiddelbart bevisstløs. Tiltalte forstod at Janne ikke døde av skuddet, eller var i det minste usikker på om hun fortsatt var i live. Tiltalte utsatte henne da for vann, slik at hun druknet. Tiltalte hadde til hensikt å ta livet av Janne, og forstod at hun ville dø som følge av handlingene.»

Både tingretten og lagmannsretten har ment at drapet ble begått under svært skjerpende omstendigheter.

Lagmannsretten la vekt på tiltaltes respektløse behandling av Janne Jemtland etter skuddet og hans opptreden overfor barna og omgivelsene etter drapet.

«Selv om drapet ikke er overlagt, har tiltalte hatt et sterkt drapsforsett. Hans systematiske og planmessige arbeid for å skjule spor gir et bilde av en kald og kalkulerende drapsmann», skriver lagmannsretten i dommen.