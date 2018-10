Svein Jemtland (46) kan få lovens strengeste straff

Natt til 29. desember kommer Janne Jemtland og ektemannen gjennom 11 år, Svein (46), hjem i taxi. Paret har vært på fest, og bilder hun sendte venner og slekt, viser en glad kvinne.

Likevel skjer noe fatalt utenfor parets hus rett etter at de kommer hjem.

– Kort tid etter blir Janne Jemtland skutt i hodet. Hun ble påført en dødelig skuddskade på gårdsplassen, sa politiadvokat André Lillehovde van der Eynden i mai.

Men at Janne Jemtland er død er det kun en person som vet. Både politi og letemannskaper leter etter Janne uten hell. Ektemannen virker ifølge familie fortvilet over at hans kone er borte.

Innrømmet å ha vært involvert

12. januar blir kroppen til tobarnsmoren funnet i Glomma ved Eidfoss bru. Til kroppen er det festet et bilbatteri. Tidligere på dagen har politiet, etter to uker med etterforskning, arrestert og siktet Svein Jemtland for drap på sin kone.

Over et halvt år senere blir Svein tiltalt. Ifølge tiltalen var skuddskadene Janne ble påført dødelige, og hun skal umiddelbart ha blitt bevisstløs.

«Kort tid etter senket han hustruen ned i vann slik at hun døde av drukning,» står det i tiltalebeslutningen.

Ida Andenæs skal være Svein Jemtlands advokat under saken. Foto: Linda Vespestad / NRK

Under avhør har han innrømmet å ha en rolle i forbindelse med dødsfallet, men forklarte at skuddet som traff Janne gikk av ved et uhell.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sa forsvarer Ida Andenæs, da tiltalen ble kjent.

Kan få 21 år i fengsel

Svein Jemtland er tiltalt for overtredelse av Straffeloven (2005) § 275:

«Den som dreper en annen, straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år.»

Advokat og ekspert på strafferett, Frode Sulland, kjenner ikke til at noen har blitt dømt til 21 års fengsel for ett drap i Norge. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

En av landets fremste eksperter i strafferett, Frode Sulland, forteller at man sjelden blir dømt til 21 års fengsel for ett drap.

– Man utnytter først hele strafferammen når det er flere drapsofre. På den annen side er det ikke utelukket, avhengig av om det er spesielt grove eller skjerpende omstendigheter.

Noe av det som kan virke skjerpende er om offeret har lidd over tid. At Jemtland døde av drukning, og ikke skuddskadene, kan påvirke straffen, mener han.

– Hvis dette er riktig er det fare for at offeret har lidd over tid.

Tjenestegjorde i Fremmedlegionen

Svein Jemtland tjenestegjorde over 20 år i den franske Fremmedlegionen. Hans første skarpe oppdraget var under krigen på Balkan på 90-tallet, ifølge Hamar Arbeiderblad.

Senere skal han ha hatt flere oppdrag i Afrika, og skal ha vært høyt ansett innad i legionen.

Opprinnelig var Svein, som Janne, fra Brumunddal. Etter at de ble sammen, flyttet de til en liten by like utenfor Toulouse i Frankrike, hvor Svein var stasjonert gjennom legionen.

Etter flere år flyttet Svein, Janne og de to barna hjem til et småbruk i Brumunddal.

Der oppretta Svein Jemtland et eget firma, som skulle lever barnevernstjenester. Han skal også ha utdannet seg innen barnevernspedagogikk i Tromsø.

Janne Jemtland ble skutt ved huset sitt i desember i fjor. Foto: BJØRN ERIK RYGG LUNDE / NRK Luftfoto

Har sittet i varetekt siden januar

12. november står han på tiltalebenken i Hedmark tingrett. Da har han sittet i varetekt siden han ble pågrepet i januar.