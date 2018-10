Denne saken oppdateres.

Det er statsadvokat Iris Storås ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeder som har tatt ut tiltalen mot ektemannen. Han er tiltalt for å ha skutt kona utenfor deres hjem i Ringsaker natt til 29.desember i fjor.

Janne Jemtland ble skutt i pannen med en pistol, kal 9 mm av merke Makarov. Skuddskaden var dødelig og førte til umiddelbar bevisstløshet, heter det i en pressemelding fra Statsadvokaten i dag.

Påtalemndigheten mener videre at ektemannen kort tid etterpå, senket kona i vann, slik at hun døde av drukning.

Nekter fortsatt straffskyld

Ektemannen er varetektsfengslet frem til rettsaken starter.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier forsvarer Ida Andenæs som fikk tiltalen for kort tid siden.

– Hva mener han har skjedd?

– Jeg vil ikke gå inn i noen detaljer rundt forklaringen hans. Saken skal opp i november og da skal han legge frem sin versjon, sier Andnæs.

I politiavhør skal han ha forklart at det som skjedde var et uhell.

Ble funnet i Glomma

Janne Jemtland ble funnet død i elva Glomma på ettermiddagen lørdag den 13. januar, etter å ha vært savnet i 14 dager. Den tiltalte ektemannen innrømmet da å ha hatt en rolle i fobindelse med dødsfallet, men forklarte at skuddet som traff henne skal ha gått av ved et uhell, og nektet straffskyld. Våpenet som politiet mener ble brukt i drapet ble funnet i skogen i Vang i Hamar i begynnelsen av mai. Ektemannen skal i avhør ha forklart hvor våpenet lå.

– Drept etter romjulsfest

Politiets teori om drapet er at ekteparet kom sammen til boligen etter romjulsfesten de var på. Det kom fram på en pressekonferanse i slutten av mai.

HJEMMET: Politiet har tidligere uttalt at de trodde at Janne Jemtland ble drept her, i hjemmet sitt i Brumunddal. Obduksjonsrapporten viser at drukning antageligvis er den endelige dødsårsaken. Foto: BJØRN ERIK RYGG LUNDE / NRK Luftfoto

– Kort tid senere blir Janne Jemtland skutt i hodet. Hun ble påført en dødelig skuddskade på gårdsplassen, sa politiadvokat André Lillehovde van der Eynden til NRK i mai.

Etter det mener politiet at ektemannen fjernet bevis. De mener han samlet snø med blod i på gårdsplassen der hun ble skutt, og at det er opphavet til blodsporene som ble funnet like ved Brumunddal sentrum.

Politiet mener at ektemannen brukte familiens bil til å frakte henne til Eid Bru i Våler. Hun ble deretter senket i Glomma, med et batteri tilknyttet som vekt for å holde kroppen nede.

Hovedforhandlingen er forhåndsberammet 12. november i år, og det er satt av tre uker til rettssaken i Hedmarken tingrett.