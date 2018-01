Miljøorganisasjonen WWF saksøkte i fjor høst staten og ba om at domstolene gjennomgikk hele den norske ulveforvaltningen for å få svar på om den var lovlig eller ikke. WWF ba om at den pågående ulvejakta ble stoppet inntil de store spørsmålene var avgjort. Det sa Oslo tingrett ja til i november, noe som skapte sterke reaksjoner.

Miljøvernminister Vidar Helgesen gjorde da et nytt vedtak som åpnet for felling av 26 ulver utenfor ulvesona og 16 innenfor.

Skuffet

SKUFFET: Ingrid Lomelde i WWF er skuffet. Foto: Anja Elmine Basma / WWF

Lisensjakta både innenfor og utenfor sona ble startet den 1. januar og i løpet av uka er ti ulver skutt i de to flokkene i Julussa og Osdalen i Elverum/ Åmot og Stor-Elvdal/ Rendalen. Fredag ble tispa i Julussa-flokken skutt. Alfahannen er tidligere skutt. En ulv i osdalsflokken ble også skutt fredag.

Fredag kom kjennelsen fra Oslo tingrett. Retten stopper ikke ulvejakta. Retten har nemlig valgt å se den norske og svenske bestanden under ett, noe WWF mener er feil. Dermed mener retten at bestanden dermed ikke er truet av den pågående lisenesjakta.

Retten er også enig med departementet i at alternativet til å felle de to ulveflokkene ikke er like effektivt og ikke ville virke like skadeforebyggende.

– Vi er veldig skuffet og mener kjennelsen uriktig legger til grunn at bestandsmålet for ulv kan brukes som en øvre grense for hvor mange ulver vi kan ha i Norge, sier miljøpolitisk leder i WWF, Ingrid Lomelde.

– Det er hjerteskjærende å se hvor mange ulver som har blitt skutt de siste dagene og det er hovedsaklig dyr som ikke utgjør noen skade, hevder hun.

Vurderer anke

De vurderer nå å anke kjennelsen.

– Vi vil først lese kjennelsen, og så får vi vurdere om vi skal anke. Vi er uenig i en del av vurderingene som gjøres der, sier Lomelde.

Samtidig venter WWF på hovedforhandlinga for å få en rettslig gjennomgang av norsk ulvepolitikk.

SVs miljøpolitiske talsmann Lars Haltbrekken reagerer også på dommen:

– Ulvedommen i Oslo tingrett er trist. Ulven er en kritisk truet art i Norge. Likevel velger regjeringen å skyte hele familiegrupper som har gjort liten skade, det er totalt uforsvarlig miljøpolitikk.

Fornøyde skogeiere

Leder for jaktlaget i Julussa, Arne Sveen er ikke overrasket over kjennelsen

– Jeg hadde blitt veldig overrasket om tingretten hadde kommet til en annen konklusjon. Bestandsmåler som Stortinget har satt er mer enn oppfylt, sier han.

Administrerende direktør i Norskog Arne Rørå er derimot fornøyd med kjennelsen:

– Det er bra at jakta nå kan fortsette og at Stortingets intensjon om at ulvebestanden skal forvaltes kan gjennomføres i praksis. Dette er et lite, men viktig tiltak for å dempe konfliktnivået i ulveforvaltningen.