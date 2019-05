«Det sitter langt inne å blottlegge meg slik jeg gjør nå, og enda lengre inne å tigge. Men slik er situasjonen, og skal folk kunne hjelpe må vi som trenger hjelpen tørre å målbære oss. Og om du synes dette er en dumdristig eller negativ handling så vis respekt likevel. Jeg blottlegger også ungene mine..»

Med denne posten på Facebook kunngjorde Inger Grethe Morken det vanskelige: Nemlig å be om økonomisk hjelp for å kunne arrangere konfirmasjon for datteren Sandra (15).

Morken går på arbeidsavklaringspenger på grunn av kraftig migrene. Hun er utdannet sykepleier, og har nylig begynt å prøve seg i jobb igjen, etter to år utenfor arbeidslivet.

Men som eneforsørger er økonomien trang. Attføringspenger gir 66 prosent av tidligere inntekt.

VANSKELIG: – Det å fortelle åpent om å ha dårlig råd, er ikke lett, sier Inger Grethe Morken. Hun angrer ikke på at hun sto fram, støtten har vært formidabel. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Dette får konfirmanter i pengegaver Ekspandér faktaboks Gjennomsnittskonfirmanten kan forvente å motta over 30 300 kroner i gave. Foreldre gir 11.690 kroner Besteforeldre gir 6.590 kroner Tanter og onkler gir 1.160 kroner Venner av foreldre gir 660 kroner Kilde: TNS Gallup/Nordea, 2016

Snittpris for konfirmasjon: 36.000 kroner

Ifølge en undersøkelse TNS Gallup utførte i 2016 på oppdrag fra Nordea, kom det frem at foreldre i snitt bruker over 36.000 kroner på å arrangere konfirmasjon. Da er gave og antrekk medregnet.

– Jeg satte opp budsjett for konfirmasjonen, og avskrev tidlig at datteren min skulle få bunad. Jeg tenkte også at vi måtte kutte kraftig ned på gjestelista, forklarer Inger Grethe Morken.

Men etter at Morken satte opp en såkalt spleis, og delte info om spleisen på Facebook, eksploderte det i løpet av kort tid.

– Jeg la det ut klokka ti på halv ni om kvelden, og tenkte at det ikke kom til å skje noe den første kvelden. Men bare sekunder etter at posten var publisert, begynte støttemeldingene å renne inn. Det tok helt av med folk som ville hjelpe, forteller hun.

Dette er Spleis Ekspandér faktaboks Spleis er en norsk folkefinansieringstjeneste som har til hensikt å samle inn penger til gode idéer og formål.

Tjenesten er levert av SpareBank 1 Spleis AS. Hvem som helst kan starte en innsamling eller gi penger til en spleis, uansett hvilken bank man er kunde hos.

Spleis er en tjeneste for folkefinansiering ved donasjon, og er ikke tilgjengelig for bruk ved investerings- eller låneformidlingsfinansiering.

For spleiser til privatpersoner trekkes det et administrasjonsgebyr på fem prosent av det som samles inn over 25.000 kroner.

For spleiser som går til organisasjoner er administrasjonsgebyret fem prosent fra første krone.

Avgiften trekkes fra det totale innsamlede beløpet før utbetaling. Avgiften inkluderer også kostnadene for hver gang noen gjør en innbetaling (det banker gjerne kaller «transaksjonskostnader»). (Kilde: Spleis)

Tilbud om matlaging og lån av bunad

Det har ikke bare vært penger folk har ønsket å bidra med. Flere har tilbudt seg å servere eller lage mat til konfirmasjonen, og det har kommet flere tilbud om å låne bunad.

Målet om 15.000 kroner ble raskt nådd.

– Både folk jeg kjenner og totalt ukjente har gitt bidrag. Noen har gitt penger anonymt. Beløpene har variert, på alt fra 1500 kroner til 10 kroner, forklarer Morken.

Hun synes de små beløpene er svært rørende, fordi det viser at folk ønsker å bidra selv om de ikke har så mye å gi.

SPLEIS: Via nettstedet spleis fikk Inger Grethe inn mye mer enn hun hadde håpet på til konfirmasjonen. Nå gleder både hun og datteren seg til den store dagen, som skal feires 25. mai. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Målet nådd og mere til

Etter at målet var nådd på spleisen, måtte Morken ta en runde med seg selv om det var rett å avslutte eller ei. Hun spurte flere personer i nær omkrets, og det entydige svaret var at hun burde holde den gående: Folk ønsket tydeligvis å støtte henne med mer enn hun hadde bedt om.

Nå har hun fått inn 26.300,-, og det de ikke trenger til konfirmasjonen skal datteren få til å pusse opp rommet sitt.

– Vi er så rørte og glade. Den enorme givergleden viser at folk ønsker å bidra og å hjelpe andre i vanskelige situasjoner, sier en glad tobarnsmor.

Hun angrer ikke på at hun sto fram åpent om å ha lite å rutte med.

– Jeg har fått mange meldinger om at jeg er modig, og at det er flott at jeg har fokusert på det å ha dårlig råd.

SNART KOFTE: Datteren til Inger Grethe var forberedt på å få laget seg en enkel kjole til konfirmasjonen. Bunad var avskrevet på grunn av økonomi. Nå blir det i stedet ei samisk kofte, med bunadssølv fra Gudbrandsdalen som tilbehør. Dette ble gjort mulig på grunn av hjelpen de har fått fra kjente og ukjente som ønsket å hjelpe. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Forbrukerøkonom: God idé

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea, sier at konfirmasjoner er en stor kostnad for mange. Hun synes metoden Inger Grethe har brukt, med å samle inn via Spleis, er en god idé.

– Det er knyttet skam til det å ha dårlig råd. Så her setter hun både et ansikt på at det er vanligere enn man kanskje får inntrykk av via sosiale medier, sier hun.

– Jeg håper flere følger hennes trend, som får fram at alt ikke bare er velstand, sier Incedursun.

ØKONOM: Derya Incedursun i Nordea sier mange opplever konfirmasjon som en stor Foto: Nordea

Hun har også flere gode råd for folk som sliter med å få endene til å møtes når man skal arrangere konfirmasjon:

Det første man bør gjøre, mener hun, er å ta konfirmanten med på råd for å kartlegge forventninger rundt alt fra antrekk, lokale, mat og gaver.

– Det er også mange alternativer når det kommer til leie av lokale, som er en stor utgiftspost for mange. Her kan man sjekke med sameiet om det finnes et billig lokale, eller spørre om å få har det på arbeidsplassen. Det er mange muligheter, avslutter hun.