Storhamar var nære en liten sensasjon i den første sluttspillfinalen mot Vipers da kampen gikk til ekstraomgenger. I den andre finalekampen skjedde det igjen, men også denne gangen vant Vipers med minst mulig margin.

Etter å ha vunnet serie og cup, ble Vipers dermed sluttspillmester tirsdag kveld og tok en ny trippel i norsk kvinnehåndball. Klubben sikret også mesterligaplass for neste sesong.

– Vi er veldig fornøyde med seieren, selv om den satt langt inne. Det var en rotete kamp og spillet med ball var ikke mye å glede seg over, men vi var mye bedre defensivt enn i forrige kamp, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til NRK.

Taktikk-suksess igjen

Vipers virket ikke interessert i gjentakelse fra den første finalekampen og gikk hardt ut fra start mot vertene på Hamar. Etter bare åtte minutter måtte Storhamar-trener Arne Senstad ta time out på stillingen 1-5. Bare en god Chana Masson i Storhamar-målet gjorde at det ikke så virkelig stygt ut.

Senstad valgte å prøve trekket som holdt på å slå ut Vipers i forrige kamp, nemlig å ta ut keeper i angrep kombinert med agressivt spill.

Og det viste deg å være effektivt. Storhamar spiste seg stadig innpå, og etter 24 minutter stupte Heidi Løke inn og ga laget ledelsen 10-9. Vipers samlet seg og dro fra igjen da det nærmet seg halvspilt, og det sto 11-14 ved pause.

Bet seg fast

RYSTET: Heidi Løke og Storhamar rystet storfavoritten Vipers i to kamper, men måtte til slutt se seg slått. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Storhamar bet seg fast også i andre omgang, og etter fire minutter kontret Kristin Venn inn sitt fjerde mål og det sto 14-15. Rett etter gjorde Chana Masson sin 11. redning i kampen, mens Vipers bommet gang etter gang på det tomme målet etter at Storhamar hadde tatt ut keeperen. Etter 10 minutter utlignet Heidi Løke til 16-16 og Boligpartner Arena kokte. Utover i omgangen ble det en thriller og halveis sto det 19-19.

Men mot slutten av omgangen begynte Vipers keeper Eline Fagerheim å ta viktige baller og da det stod sju minutter igjen så det svart ut for Storhamar som lå under med tre mål. Så kom Heidi Løke på banen og scorte tre mål. Et og et halv minutt før slutt sto det 23-23.