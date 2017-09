Slik vil Ketil Kjenseth jobbe for Oppland

«Det fødes for få i Oppland» Kjetil Kjenseth

Ketil Kjenseth kjempet lenge mot sperregrensa i går, nå ser det ut til at han får fire nye år på Stortinget.

– Det var veldig spennende. Det startet jo akkurat så vidt over, så vippet det en god stund, men så ble det jo etter hvert klart at vi kom over, sier han.

Håper å fortsette med helse

– Nå har jeg jo sittet en periode i helseomsorgskomiteen. Så får vi se om det er der partiet vil ha meg videre. Vi er åtte representanter og da dekker vi ikke alle komiteer på Stortinget, så vi må gjøre en prioritering på det, sier Kjenseth.

– Det litt utskiftninger hos oss i Venstre. Det blir spennende å høre om hva de nye vil jobbe med. Vi må bruke de neste 14 dagene på å stokke laget, legger han til.

Kjenseth vil fokusere på disse områdene for Oppland:

Timesavgang og raskere kjøretid på Gjøvik-banen.

Dobbeltspor til Lillehammer innen år 2034.

Høgskolen i Innlandet skal finne sin form.

Ta vare på utkantene med eldrende befolkning, som skal møtes med god omsorg.

Det fødes for få i Oppland til å møte framtiden med nok egen arbeidskraft.

– Vi trenger å jobbe med hele fylket for å få en god balanse og trygg velferd, sier Kjenseth.

Nå skal Venstre i samtaler med de andre regjeringspartiene for å finne ut hvordan de best mulig skal samarbeide.