Slik hjelper du et pinnsvin

Pinnsvin går i dvale om vinteren og bruker våren og sommeren til å få barn og fete seg opp til vinterdvalen. Hvis du finner et pinnsvin som ikke har det bra er det noen ting du må huske på:

1. Ikke la det ligge

Hvis du finner et skadet pinnsvin må du raskt ta på hansker, skjerf, votter, teppe og plukke det opp og legge det i en eske. Dette fordi pinnsvinet ikke skal gjemme seg og forsvinne før du rekker å hjelpe det.

2. Pinnsvin er nattdyr

Hvis du finner et pinnsvin på dagtid som er veldig synlig må du hjelpe det. Pinnsvin vandrer ikke synlig i dagslys med mindre det er i dårlig form. Pinnsvin som sjangler eller går ustøtt trenger også hjelp.

3. Pinnsvin tåler ikke melk

Fra gammelt av ble det sagt at man skulle sette ut melk til pinnsvinene, dette er feil. Pinnsvin spiser tørr kattemat og vann. Pinnsvinets mage tåler ikke melk.

4. Fin plen = døde pinnsvin

Robotgressklippere merker ikke om det er et pinnsvin eller en bunt med løvetenner de kjører over. Skru av robotklessklipperen om natten for å unngå en langsom og grusom død for pinnsvin. Når det begynner å lysne forsvinner pinnsvinene.

5. Pinnsvin snakker

Pinnsvin lager lyder til hverandre. Vanligvis lager de pustelyder eller gryntelyder, men når de ikke er frisk eller er skadet skriker de.

6. Ring pinnsvinhjelpen PETER/PETRA: Pinnsvinhjelperen Silje Sandbu med pinnsvinet som har fått navnet Peter/Petra fordi de ikke vet kjønnet. Foto: Madeleine Cederstrøm

– Pinnsvinhjelpen er et frivillig foretak der målet er å øke pinnsvinbestanden og hjelpe de pinnsvinene som ikke er tunge nok til å gå i dvale til høsten eller har skadet seg, sier pinnsvinhjelp i Brumunddal, Silje Sandbu.

Hvis du finner et skadet pinnsvin må du ringe pinnsvinhjelpen, de har hjelpere rundt om i Norge og vil sette deg i kontakt med noen nær deg som kan hjelpe.

– Vi trenger alltid flere folk, og siden det er et frivillig foretak lever vi av donasjoner.

Pinnsvinet er fredet i Norge og har tidligere vært utrydningstruet. Nå har bestanden stabilisert seg.