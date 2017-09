Knut Mikkelsen var på Hjerkinn for å lete etter blindgjengere i skytefeltet, da han og de tre andre i gruppa kom over en flokk med moskus.

– En artig opplevelse

– Vi så en flokk som sto like ved beltebilen. Vi tok bilder av dem og rett før vi skulle dra fra stedet, gikk to av dem til angrep på hverandre. Det var en artig opplevelse. En opplevelse man ikke kan forvente å se igjen, sier Mikkelsen.

En uke hvert år er han på Hjerkinn for å lete etter blindgjengere i området ved skytefeltet. Han har vært i nærheten av moskus tidligere også, men ikke så nær som torsdag denne uken.

– Vi følte oss ikke truet av dem. Vi hadde dessuten bilene vi kunne søke dekning i, sier Mikkelsen.

Slåsskampen endte med at den ene trakk seg. Den ble trolig jaget bort fra flokken.

To grunner til å slåss

Tord Bretten i Statens Naturoppsyn i Oppdal kan mye om moskus. Han sier at det som regel er to grunner til at moskus slåss.

– Den virkelige slåssinga hos moskus skjer i brunsttiden der okser slåss om kyr. Da tar de ofte fart på flere titalls meter og ryker sammen med forferdelig kraft, sier Bretten.

Brunsten går fra slutten av august til langt ut i september.

Tord Bretten i Statens Naturoppsyn sier at det kan gå hardt for seg mellom moskusokser i brunsttiden. Foto: Geir Randby / NRK

– Det kan være at dette dreide seg om uoverensstemmelser om kyr. Vi er helt på tampen av brunsttiden nå. Vanligvis passer en okse på tre til fem kyr. Det kan dukke opp en utfordrer som ikke har kyr, og da kan det gå virkelig hardt for seg.

Bretten sier at en annen grunn til at moskus går til angrep, er at de opplever at de blir forstyrret. Da kan de gå på hverandre å knuffe litt, istedenfor å gå på dem som forstyrrer dem. Disse angrepene går ikke så voldsomt for seg.