– Dette er unike funn i både norsk og europeisk sammenheng. Det er gjenstander vi ikke kjenner fra før i arkeologien, noe helt nytt i vår forhistorie, sier Espen Finstad, arkeolog i Oppland fylkeskommune.

Det er spesielt menneskets historiske aktiviteter i høyfjellet som nå blir belyst i Breheimen nasjonalpark. Isens evne til å bevare objekter er nøkkelen til oppdagelsene.

– Hva kan være i dette skrinet?

Blant sko, pilskaft, og hundekadaver med intakte bånd, er det spesielt to funn som lyser opp ansiktene til arbeidsgruppen i Skjåk.

– Det varmer veldig å finne noe som hadde med menneskers hverdag å gjøre for tusen år siden, slik som dette skrinet, sier Julian Post-Melbye, arkeolog ved Kulturhistorisk museum.

HENRYKT: Julian Post-Melbye med et av de nye funnene. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Han hadde egentlig aldri trodd man skulle finne noe lignende.

– Bevaringsgraden er helt utrolig. Slikt brytes ned på et par måneder andre steder ute i naturen. Dette er et unikum, et ekstremt sjeldent innblikk. Du får egentlig aldri sett dette, men nå har vi funnet det.

– Hva tror du kan være i dette skrinet da?

– Det har kanskje vært et poeng at noe skal ha holdt seg tørt inni denne beholderen, i motsetning til en pung for eksempel. Kanskje noen sysaker, eller mark på fisketur?

Svaret får vi likevel ikke med det første.

– Nei, det må skje under mer kontrollerte forhold senere, sier Post-Melbye, mens han beundrer gjenstanden.

Også en hestetruge vekker oppsikt.

EN AV MANGE: – En ukes arbeid, 300 funn. Det er voldsomt, sier Finstad. Blant oppdagelsene er denne svært godt bevarte hestetruga. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

– Denne truga stammer nok fra 500–1700 år tilbake i tid. Det utrolige, er at den kunne blitt brukt igjen nå. På grunn av isen er ting like fine som når de havnet der.

Likevel er det ikke bare glede å spore hos arkeologene.

– Skremmende hvor fort isen smelter

Her finner arkeologene en unik eske på en isbre i Breheimen nasjonalpark. Foto: Andreas Christoffer Nilsson. Du trenger javascript for å se video. Her finner arkeologene en unik eske på en isbre i Breheimen nasjonalpark. Foto: Andreas Christoffer Nilsson.

Objektene som nå blir funnet i fjellheimen, er stadig eldre, siden arkeologene kommer dypere ned i isen.

Det er både spennende, men også tankevekkende for de involverte.

ARKEOLOG: Espen Finstad. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

– Det er virkelig den gamle isen som smelter fram nå. Det gir blandede følelser. Veldig spennende arkeologisk, men skremmende hvor fort klimaendringene påvirker høyfjellet, sier Finstad.

Han har arbeidet i området de siste femten årene, og har merket enorme endringer.

– År til år er det store forskjeller. Vi kjenner oss knapt igjen fra da vi begynte, og det er utrolig hvor mye breen har smeltet bare i denne korte perioden.

Arkeologen er klar på hvorfor det har blitt slik.

– At isen smelter nå, har jo med klimaendringer å gjøre. De fleste har allerede skjønt hva som skjer, men høyfjellet kan også være en øyeåpner, sier han.