– Det er forkastelig, sier engerdøl Grethe Storstu.

Det var en mandag ettermiddag i slutten av juni at Storstu fikk øye på nybygget, kloss inntil gjerdet som omringer kirka i bygda, bare noen meter unna de nærmeste gravsteinene.

Men det var ikke den hvite kirka og spiret som tok fokuset denne dagen. Isteden så hun en splitter ny ladestasjon for elbiler: Ni meter bred, og nærmere tre meter høy.

På taket stakk det opp et knallgrønt skilt med med teksten «Charge and Drive».

OPPRØRT: Storstu er en av dem som mener at ladestasjonene ødelegger for synet av kirka og kirkegården. Foto: Susanne Njølstad Skandsen / NRK

Tok saken i egne hender

Storstu var på vei til frisøren da hun fikk øye på nybygget. Hun forteller at frisøren også var i sjokk over den nye innretningen.

– Hun sa at tårene spratt da hun så det nye skiltet, og da kunne jeg ikke dy meg.

Jeg bestemte meg for å lage et Facebook-innlegg om saken, sier engerdølen.

FERDIG SNAKKA: Facebook-innlegget til Grethe Storstu var begynnelsen på debatten om ladebilstasjonen. Selv er hun ferdig snakka. Foto: Skjermdump / Facebook

Tema i bygda

Det var Engerdal kommune som satte opp ladestasjonen. Den er plassert på kommunens tomt på parkeringsplassen utenfor Engerdal Kirke. Etter at Storstu delte sitt syn om plasseringen på Facebook, har flere andre fra bygda uttrykt motstand mot plasseringen.

NOEN MÅ HA SOVET: I kommentarfeltet blir det stilt spørsmål ved om kommunen kan ha brutt norsk lov ved installeringen av ladestasjonen. Foto: Privat / Facebook

Ifølge Ine Ekeland, butikkmedarbeider hos Coop Marked i Engerdal, har ladestasjonen vært det store samtaleemnet i bygda de siste dagene.

– Vi har fått med oss at det er mange meninger om dette. Ladestasjonene blir det første man ser når man kommer inn til bygda, i stedet for den fine kirka. Og det er folk opprørt over, sier hun.

Ekeland tror engerdølene har et spesielt forhold til kirka si.

– Kirka er viktig. Vi har en fin prest og derfor er vi ekstra glad i kirka.

Presten selv, Svein Olav Angard Hovde, sier imidlertid at han bare har hørt positive ting om ladestasjonene. Utover det vil han ikke kommentere saken.

Mulig lovbrudd

Nå lurer flere på om den nye innretningen kommunen har satt opp bryter med Norges kirkelov.

Loven sier nemlig at bygging nærmere ei kirke enn 60 meter ikke er tillatt uten tillatelse fra biskopen.

I tillegg har Engerdal kirke en vernestatus som tilsier at fylkeskommunen skal gi råd til biskopen – før biskopen bestemmer seg.

– Vi har ikke mottatt noen søknad i denne saken. Slik ladestasjonene blir beskrevet, høres det ut som et søknadspliktig tiltak. Om det er slik, er det beklagelig, sier Britt Agnete Enemo, rådgiver ved Hamar Bispedømmekontor.

Biskop Solveig Fiske vil nå ha et møte med kommunen slik at de kan gjøre rede for seg.

BYGDAS STOLTHET: Kirka er det første du ser når du kjører inn mot Engerdal, og den har en viktig rolle i samfunnet. Foto: Susanne Njølstad Skandsen / NRK

Stoler på kommunen

Menighetsrådet i Engerdal skulle også ha vært involvert. Rådet og kirken opplyser at de mottok et nabovarsel i 2018, men at de ikke har fått noen detaljer utover dette. Flere medlemmer sier de ble overrasket da de så ladestasjonene, men vil bare kommentere saken i en felles uttalelse:

– Vi tar for gitt at Engerdal kommune har fulgt alle formelle prosedyrer i denne saken, ettersom ladestasjonene nå er oppført, opplyser Menighetsrådet.

Kommunen innrømmer at de skulle ha gjort mer før ladestasjonene ble satt opp.

– Vi gjorde ikke nok, vi skulle ha involvert kirka og bispedømmerådet i denne saken, sier ordfører i Engerdal, Lars Erik Hyllvang.

LEGGER SEG FLAT: Kommunal leder for plan, næring og teknikk, Markus Pettersen, legger ikke skjul på at kommunen kan ha gjort en feil. Foto: Susanne Njølstad Skandsen / NRK

Kommunal leder for plan, næring og teknikk, Markus Pettersen, innrømmer at kommunen kan ha gjort en feil.

– Bispedømmerådet finner ikke noen søknad, så da har vi nok ikke søkt. Det er ikke noe å legge skjul på. Vi har ikke oppfattet at vi måtte søke om dette, men det kan hende vi skulle ha gjort det, sier Pettersen.

– Klint inntil kirkegården

Grethe Storstu mener ladestasjonene ødelegger for dem som besøker gravene på kirkegården.

– Jeg synes ikke det passer seg å ha noe så stygt klint inntil kirkegården, sier Storstu.

Pettersen i kommunen tror imidlertid ikke dette vil bli et problem.

– Det står en diger bjørk på innsida av gjerdet bak ladestasjonene. Så om du står på kirkegården synes ikke ladestasjonene så godt, sier han.