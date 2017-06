Selv ikke politiet klarte å stoppe støyen

Politiet rykket ut søndag klokka 1245 etter at flere naboer klagde på støy fra en gravemaskin i nærheten av Roverudhjemmet i Kongsvinger.

– Det var en privatperson som gravde i hagen og en av naboene hadde forsøkt å få føreren til å stoppe arbeidet. Men han viste ikke vilje til dette. Derfor dro vi til stedet for å gi et pålegg om respektere helligdagsfreden, sier Bård Einar Hoft, operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt.

Nektet å stoppe, er anmeldt

Politiet håpet på at helligdagsfreden ville senke seg, også over Roverud i Kongsvinger, etter at patruljen oppsøkte den ivrige arbeideren. Men søndag ettermiddag skriver politiet på Twitter at gravingen ikke opphørte etter politiets pålegg. Dermed blir saken anmeldt.

– Reiser ikke rundt og sjekker

Hoft sier at politiet oppfordrer naboer til å ordne opp i slike ting sjøl, men siden det allerede var gjort forsøk på det i dette tilfellet så dro politiet til stedet.

– Vi reiser ikke rundt sjøl og sjekker om lov om helligdagsfred blir respektert. Men dersom det kommer inn en berettiget klage så kan vi sjekke saken, sier Hoft.

– Spør først

Ifølge lov om helligdager og helligdagsfred, er det forbudt å «forstyrre med utilbørlig larm» på helligdager. Allikevel er det mange som finner det fristende benytte fridagene til for eksempel hagearbeid eller snekring. Eller gravearbeid, som i dette tilfellet.

– Det er ikke så mange røde dager i året. Vi henstiller til folk å bruke hodet og ta hensyn. Og er det noe som absolutt må gjøres så er det lurt å ta en prat med naboene på forhånd, for å få en forståelse om dette er greit eller ikke, sier han.

Været kan ha lagt demper på arbeidslyst

Hoft sier at det vanligvis kommer en del klager på brudd på helligdagsfreden. Men at det ikke har vært noen stor pågang denne pinsen.

– Kanskje været har lagt en demper på arbeidslysta til folk, sier Hoft.

Og vi minner om at det er helligdag også i morgen.