– Det som trolig var lokale kriminelle pisket opp stemningen og flere hektet seg på. De gikk direkte til fysisk angrep på politiet, men det store flertallet av motdemonstranter hadde en svært god oppførsel, sier politistasjonssjef i Gjøvik, Bjørn Slåtsveen.

«Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN) hadde et arrangement på Gjøvik lørdag formiddag, der ca. 700 motdemonstranter markerte seg. Noen av disse angrep politiet, og to politifolk ble lettere skadet.

– Spyttet på politiet

En person ble innbrakt og løslatt etter avhør, men Slåtsveen sier at det er minst ti personer som har forsøkt å hindre politiets arbeid, og som nå blir etterforsket for vold mot politiet.

Politistasjonssjef i Gjøvik, Bjørn Slåtsveen, sier det er trist at også mindreårige forsøkte å hindre politiet.

– Det er også veldig trist at flere mindreårige med tilhold i skateparken i nærheten, hektet seg på de voldelige motdemonstrantene og spyttet på politifolk. Dette må ta opp med foreldre og barnevern.

Flere motdemonstranter skal ha prøvd å sabotere lydanlegget til SIAN, og dette ble da forsøkt hindret av politiet.

Da de tok med seg en motdemonstrant i retning politibilen, var det flere som prøvde å hindre politiet.

– Vi skal også se på om vi har noen forbedringspunkter. Det er klart at uroen på lørdag var av en type som er svært uvant for oss, jeg har i min tid i politiet aldri opplevd noe liknende, sier Slåtsveen.

– Vi er glade i byen vår

Oppland Arbeiderblad (OA) hadde på forhånd trykket opp T-skjorter og plakater med teksten «Vend hatet ryggen». SIAN-leder Stig Andersen anklaget lørdag avisen for å være medansvarlig for volden fra motdemonstrantene.

Ansvarlig redaktør Erik Sønstelie tok i søndagens nettutgave et kraftig oppgjør med denne påstanden, og fremhevet at «OA framprovoserte ikke vold. Vi gjorde det motsatte.»

– Det er SIANs egne talspersoner og representanter for gruppen som varslet en motaksjon som må bære ansvaret for det som hendte, sier Sønstelie.

Samtidig sier han at «jeg må gå i meg selv for å se om vi kunne ha gjort dette på en annen måte for å uttrykke vår kjærlighet til byen.»

– Vi burde muligens sett at budskapet vårt kunne bli kuppet, sier han til egen avis.