Politiet jakter på diplomatbil

Politiet i Innlandet ber om tips etter at det har kommet inn flere meldinger om uvettig kjøring fra en bil med diplomatskilter.

Bilen er en svart Volvo V90. Den har blå skilter med gul skrift. Bilen er observert fra Oslo og nordover. Den ble sist sett på E6 i Ringsaker mellom Rudshøgda og Brumunddal cirka kvart over sju i dag tidlig.

Ekstremt høye hastigheter

Operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt sier at det dreier seg om høye hastigheter.

– Det er snakk om ekstremt høye hastigheter, opp mot 150 kilometer i timen i 60-sone, opplyser han.

I tillegg har ifølge politiet vært farlige forbikjøringer med flere nestenulykker.

– Det har også vært flere andre brudd på vegtrafikkloven, sier han.

Politiet forsøkte å stoppe bilen tidligere i natt, uten å lykkes.

Fokus: Stoppe bilen og adferden

Løvseth sier at politiets fokus er å stoppe bilen og adferden, men at det nå er over to timer siden siste observasjon av bilen. Haagen Løvseth forklarer at flere politidistrikt vet om bilen, men at de ikke jakter videre på den dersom det ikke kommer nye observasjoner om råkjøring.

– Så kommer det an på hva slags identifisering personene i bilen har. De plikter å identifisere seg. Viser det seg å være ambassadepersonell har vi litt begrensete muligheter, sier operasjonslederen.

Han forklarer at «begrensede muligheter» vil si at politiet for eksempel ikke har mulighet til å pågripe personen, dersom det viser seg å være ambassadepersonell. Det vil etter en slik hendelse bli en oppfølging inn mot ambassaden, og så blir det opp til den aktuelle ambassade å forfølge saken videre.

Ifølge loven kan nemlig ambassadepersonell ikke holdes ansvarlig for lovbrudd i Norge, og heller ikke stevnes i sivile rettssaker.