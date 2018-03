Etter at tre personer ble pågrepet for tyveri fra flere dagligvarebutikker, kom politiet på sporet av et lager med stjålet kjøtt og beslagla 157 kilo indrefilet på en restaurant i Vestoppland.

Det var Totens Blad som først omtalte beslaget.

Politiadvokat Tom Gjestvang i Innlandet politidistrikt sier til NRK at de nå mistenker at kjøttbanden har stjålet kjøtt flere steder i landet.

– Vi har grunn til å tro at de har vært i Trøndelag og vi har fått tilbakemeldinger om at det kan ha blitt stjålet kjøtt der, sier Gjestvang.

Han sier etterforskningen er i en innledende fase.

Kun indrefilet

To av de pågrepne er fra Georgia, mens restauranteieren er lokal.

Pågripelsen kom etter at TV2-programmet Åsted Norge hadde omtalt butikktyveriene i forrige uke.

Det har kommet inn anmeldelser fra seks dagligvareforretninger, alle i Oppland. Tyvene har gått etter kun indrefilet, det mest eksklusive og dyre storfekjøttet.

De to georgierne er nå varetektsfengslet fordi retten mener det er sannsynlig at de ellers kunne ta seg ut av landet.

Restauranteieren har innrømmet å ha kjøpt stjålet kjøtt og har samarbeidet med politiet, ifølge Gjestvang.

Kan ha vært flere steder

Politiet i Innlandet har opprettet kontakt med andre politidistrikter for et samarbeid om videre etterforskning.

De mistenker at banden kan ha operert flere steder i landet.

Gjestvang sier de så langt ikke mistenker at det er flere involverte personer, men de kan ikke utelukke det. \