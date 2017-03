Østlendingen og Ringsaker Blad øker mest

Den årlige seansen med framlegging av opplagstall viser at Hedmarksavisene klarer seg bedre enn Opplandsavisene. Den viser også at noen har lyktes i å øke digitalabonnementene mer enn nedgangen i papirabonnementene.

Økning for første gang siden 2005

Dette kalles netto opplagsøkning, og de som har lyktes best med dette er Østlendingen, Ringsaker Blad og Hadeland.

Østlendingen økte fra 14 462 til 14 820, og det er en økning på 2,4 prosent.

– Dette er svært hyggelig, vi har nå en positiv opplagsutvikling for første gang siden 2005, sier nyhetsredaktør Ola Thorset.

Det er faktisk også tre eksempler i innlandet på noen som har økt papirabonnementet, og det er Stangeavisa, Østerdølen og Lokalavisa Trysil Engerdal. Alle disse er imidlertid små aviser med opplagstall på under 2600.

Sent ute med betaling for nett

Hamar Arbeiderblad har den største nedgangen i netto opplag i innlandet, med 1167 fra 2015 til 2016.

FORTSATT STØRST I INNLANDET: Carsten Bleness, sjefredaktør i Hamar Arbeiderblad. Foto: Mette Finborud Børresen

– Dette er som forventet. Vi har vært sent ute med å ta betalt på nett. Vi innførte dette på slutten av fjoråret, og får dermed ikke uttelling for dette med en gang. Det gledelige er imidlertid at vi fortsatt er størst i innlandet, vi leses mest på nett, mobil og papir, sier sjefredaktør Carsten Bleness i Hamar Arbeiderblad.

– Så da blir det bedre tall neste år?

– Ja, da vil vi få uttelling for alle de nye digitale abonnementene som vi får inn nå i 2017.

Mjøskappløpet mellom HA og GD

VIL NÅ IGJEN HAMAR ARBEIDERBLAD: Ansvarlig redaktør i Gudbrandsdølen Dagningen, Kristian Skullerud. Foto: Reidar Kjærstad / NRK

Gudbrandsdølen Dagningen har også en utfordring med sin nedgang på 826.

– Vi er ikke fornøyd med dette, men gleder oss samtidig over at opplagstallene øker for de digitale produktene og vi ser at dette øker på i 2017. Vi er vel blant de avisene som har gått ned minst på papiropplaget tidligere, og da får vi en litt større smell nå, sier ansvarlig redaktør Kristian Skullerud.

– Dere puster HA i nakken og mangler bare litt over 100 på å ta lederrollen?

– Ja, det er jo litt morsomt å se på slike tall... vi satser på å være den største i Mjøsområdet neste år.

Stadig mer nett og mobil

GLAD FOR MVA-FRITAK: Randi S. Øgrey, direktør i Mediebedriftenes Landsforbund. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Det er nå 49 prosent av befolkningen over 12 år som leser papiraviser, 62 prosent leser avisenes nettutgaver og 42 prosent leser mobilutgavene.

– Det er ingen tvil om at det digitale fritaket for merverdiavgift har hatt positiv effekt på opplagsutviklingen, sier Randi S. Øgrey, som er administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforbund.

– For å sikre den gode journalistikken er vi avhengig av gode rammebetingelser, ikke minst i en tid med et svært krevende annonsemarked.