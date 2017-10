Ordfører: Ikke skremt av mulig påsatt brann

Den mistenkte er bosatt på Raufoss og ble pågrepet i formiddag, opplyser Tom Gjestvang, politiadvokat ved Innlandet politidistrikt. Politiet sier mannen ikke er avhørt og at de ikke kjenner noe til motivet for ildspåsettelsen.

– Vi venter nå til han blir såpass edru at han kan avhøres. Vi gjennomfører også åstedsundersøkelser på stedet, sier Gjestvang.

Politiet har sikret seg en video av en mørkkledd person som bærer paller og søppel bort til arnestedet for brannen.

– Tror det er en pøbelstrek

Brannen startet rett utenfor kontorene til ordfører og politisk sekretær i kommunen. Ordfører i Vestre Toten, Leif Waarum, mener det dreier seg om en pøbelstrek og at det er tilfeldig at brannen startet rett utenfor hans kontor. Han sier han ikke har mottatt noen form for trusler og at han heller ikke oppfatter at hendelsen er rettet mot den politiske ledelsen i Vestre Toten.

– Nei, jeg har ikke tenkt tanken engang. Jeg tror det er tilfeldig at dette skjedde utenfor mitt kontor. Jeg har heller ikke på noe tidspunkt følt meg truet, sier Waarum.

Ordføreren ønsker ikke å spekulere på årsaken til hendelsen.

– Ut ifra observasjonene som er gjort så dreier det seg kanskje om en ungdom som føler seg utilpass. Og det er jo trist, sier Waarum.

– Gjort med overlegg

Rådmann i Vestre Toten er også glad for at brannen ble slukket så raskt.

– Dette er svært alvorlig og det er åpenbart at dette er gjort med overlegg. Det er jo hentet brennbare materialer og søppel som er stablet opp utenfor veggen. Da dette ble tent på så ble det en sterk brann. Det kunne ha gått veldig galt, sier rådmann i Vestre Toten, Bjørn Fauchald.

Politiet opplyste tidligere at det lå folk inne i rådhuset og sov, det viser seg å ikke stemme. Rådmannen sier at det kan ha overnattet noen i nabobygget.

Hendelsen på film

Politiet fikk ved 21.30-tida tirsdag kveld først beskjed om at det brant i rådhuset på Raufoss i Vestre Toten. Neste melding gikk på at det brant i en søppelkasse utenfor veggen på rådhuset.

Da nødetatene kom til stedet fikk de bekreftet at det brant i en noen paller som var lagt opp mot veggen.

Brannvesenet fikk raskt kontroll, og slukket brannen. Politiet fikk fort mistanke om at den var påsatt.

– Årsaken til det er at vi fant paller oppå en kasse over et kjøleaggregat. Vi har også sikret en video som viser en mørkkledd person som bærer pallene inn til arnestedet. Det er mistanke om at denne personen har tent på dette, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Sissel Svarstad.

KNUST: Brannen førte til at et vindu ble ødelagt. Det kom derfor en del røyk inn i rommet. Foto: Jorun Vang / NRK

Vil ha tips

Brannen hadde ført til at et vindu hadde blitt ødelagt, og det ble en del røyk i det rommet der vinduet hadde blitt knust. Det førte til at man måtte sette i gang med utlufting med vifter på dette rommet.

Politiet er svært interessert i tips fra folk som kan ha observert en mørkkledd person i Raufoss sentrum tirsdag kveld. Politiet har søkt i området etter mulig gjerningsperson.

Kommunen er varslet om brannen på rådhuset, og vil ta hånd om de som er der hvis det er behov for det, ifølge politiet.