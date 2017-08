Usikker på om han vil stemme Høyre

Høyres stortingsrepresentant Gunnar Gundersen sier til Østlendingen i dag at han er usikkert på om han vil stemme Høyre i høst på grunn av regjeringens rovdyrpolitikk. Høyres førstekandidat i høst, Kristian Tonning Riise vil ikke kommentere Gundersens utspill utover at han mener at alle som deler Høyres grunnverdier bør stemme Høyre.