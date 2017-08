NRK går Besseggen for deg

Hvert år går om lag 60.000 personer over Besseggen, noe som gjør turen til en av de mest populære i landet.

Fra fredag morgen klokka 09:00 kan du blir med NRK på denne turen. Vi går og du kan sitte og se på.

Vi starter på brygga ved Gjendesheim. Derfra går turen innover langs Gjende med båt til Memurubu. Fra Memurubu er det føttene som skal bære oss, opp vel 700 høydemeter, over eggen, før turen ender 14 kilometer senere ved Gjendesheim på ettermiddagen.

KLATEREKØ: Turgåere fra hele verden vil gå opp Veslfjellet (1743 moh) og ned Besseggen. Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Fenger titusener hvert år

Ruta mellom Memurubu og Gjendesheim har mange flott utkikkspunkt. Mest spektakulær er selve eggen, der fjellet på ene kanten stuper rett ned i Gjende flere hundre meter lenger ned. Fra toppen av eggen kan en også se fargenyansene mellom de to vannene Gjende og Bessvatnet, der ulikt tilsig av brevann gir ulik farge på vannene.

POPULÆRT: Besseggen er en av Norges mest populære fjellruter. Foto: Privat

Fra toppen har en også godt utsyn til flere at totusenmeterstoppene i Jotunheimen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Turen over eggen er på 14 kilometer, og ikke alle som legger i veg har like gode forutsetninger for å stå distansen helt ut. Av den grunn har turistnæringa i Jotunheimen nå ansatt en egen turguide som bistår folk som får problemer på turen. Turguiden er ikke der hver dag, men går over eggen mange ganger i løpet av en sesong.

Peer Gynt gjorde den verdenskjent

Besseggen, eller Gjendin-eggen som Henrik Ibsen skrev om, ble gjort verdenskjent gjennom Peer Gynt. Det var her han, ifølge seg selv, fikk se en bukk så blank og fet at den overgikk alt annet, og som han skrøt av å ha ridd på over eggen på.