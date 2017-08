Nattefrosten har inntatt Østlandet

– Det er tiden for det. Når nettene blir lengre, blir det nattefrost, sier statsmeteorolog John Smits.

Han forteller at det har vært kaldt flere steder i landet de to siste nettene.

– Når skydekket forsvinner og det er lite vind, blir det fort kaldt. Det er tre timer mindre sol om dagen og det merkes, sier Smits.

Dagene blir kortere

Kaldest var det på Bjorli i natt. Der ble det målt -2,1 grader. Også i Skåbu var det kaldt, der var det – 1,9 grader natt til i dag. Samme temperatur var det på Leirflaten i Sel, mens Røros hadde -1,5 og Rena -1,2 grader. I Telemark ble det registrert -1,3 grader.

– Det er noen steder som stikker seg ut. Det har vært kaldt både på Tynset og i Folldal, sier Smits.

IKKE UNORMALT: Smits forklarer at det ikke er uvanlig med frostnetter i august. Foto: Hallvard Sandberg / NRK

Siden 1. juni i år er det Juvasshøe i Opplands-kommunen Lom som har hatt flest frostnetter, med 33. Så følger Juvflye i samme kommune, med 29, før Gaustatoppen i Telemark med 27. Alle disse tre stasjonene ligger på over 1.800 meter over havet.

KALDT: Det ble målt over og nesten -2 grader flere steder natt til mandag. Foto: YR.NO

Vi må ned til sjuendeplass på lista for å finne et sted under 1.000 meters høyde. Der ligger stasjonen Fredheim (694 m.o.h.) i Folldal, med 16 frostnetter. Leirflaten ligger på 24. plass, med åtte noteringer under 0 grader.