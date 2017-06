Moren forklarte seg: – Trodde aldri det skulle skje noe annet enn at han skulle få «grisebank»

Den 44 år gamle kvinnen startet sin frie forklaring onsdag ettermiddag med å fortelle om hvordan hun fikk vite at et familiemedlem skulle ha blitt utsatt for et påstått overgrep. Etter å ha kontaktet politiet, bestemte hun seg for å ikke anmelde saken fordi det var gått så lang tid.

Tidligere i dag forklarte sønnen seg om morens rolle da Nils Olav Bakken ble drept på Veståsen i september i fjor. Han forklarte at moren ga ham hansker og hentet en kniv fra bilen på åstedet.

Trodde de skulle prate

44-åringen forklarte at hun trodde de reiste til Bakken for å prate med ham. Hun begrunnet tidspunktet med at de reiste sent fordi hun hadde barn som lå og sov hjemme. Ifølge 44-åringen kjørte hun, sønnen og 36-åringen rundt i Dokka før de dro hjem til Bakken.

– Vi kjørte noen runder. Det var helt vanlig når jeg kjørte med (den tiltalte 36-åringen) og (den tiltalte 20-åringen).

– Vi så det var lys hos Bakken og da spurte (den tiltalte 36-åringen) om vi skulle spørre om han ville være med å kjøre en tur for å prate, forklarte kvinnen.

– Jeg var ikke så veldig komfortabel med situasjonen

44-åringen forklarte at de fire kjørte noen runder i Dokka før de etter hvert satt kursen mot Veståsen.

– Jeg var ikke så veldig komfortabel med situasjonen. Vi hadde ikke egentlig noen plan, sa kvinnen.

Etter å ha pratet med Bakken på Veståsen, spurte 36-åringen ifølge den tiltalte kvinnen om de skulle skremme Bakken. 44-åringen forklarte at hun tok frem en kniv og at det etter hvert oppstod kaos. Kvinnen forklarte at hun gikk til bilen før knivstikkingen fant sted.

– Dette var en situasjon som hun ikke hadde kontroll over og disse forholdene utviklet seg utenfor hennes mulig til å påvirke situasjonen, sier kvinnens forsvarer Arnor B. Ilstad

Trodde Bakken skulle få «grisebank»

44-åringen hevdet at hun og sønnen begge satt i bilen og så at «alt ble lyst».

– Jeg trodde aldri det skulle skje noe annet enn at han skulle få «grisebank», forklarte kvinnen.

Da den tiltalte 36-åringen kom tilbake til bilen, konfronterte 44-åringen ham med hva som hadde skjedd. Ifølge kvinnen spurte sønnen hva 36-åringen hadde gjort. 36-åringen fortalte ifølge 44-åringen at han hadde brukt bensinen de hadde med seg.

44-åringen fortalte at hun og sønnen vurderte om de skulle melde seg, men valgte å ikke gjøre det.