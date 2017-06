Dokka-drapet: Tiltalt 20-åring forklarte seg om morens rolle

Aktor Thorbjørn Klundsæter fortsatte onsdag utspørringen av 20-åringen. Den tiltalte fikk spørsmål om ting han forklarte i går og ble konfrontert med en forklaring han gav i avhør i desember i fjor der han fortalte om bruken av kniv under drapet.

20-åringen forklarte endringen med at han har tenkt mye på saken i det siste.

Han forklarte seg også om hvilken rolle moren hadde da Nils Olav Bakken ble drept på Dokka i september i fjor. Moren skal blant annet ha gitt sønnen et par hansker før de tok med seg Bakken til Veståsen, der han ble funnet drept.

– Det var hvis det skulle bli noe slåssing, så ble det ikke noe DNA-spor, forklarte 20-åringen.

Forklarte seg om moren

20-åringen ble nøye utspurt om morens rolle i drapet. Han har i avhør forklart at moren spurte Bakken om det var greit å forgripe seg mens hun stod bøyd over ham. I retten i dag trakk 20-åringen denne forklaringen tilbake og sa han var usikker på hvem som hadde sagt det.

Ifølge 20-åringen skal moren på et tidspunkt ha rispet Bakken i hånden med en kniv. Aktor spurte hvordan han kunne vite at det ikke var stikk Bakken ble påført og at obduksjonsrapporten tydet på at skadene var utført med mer enn risp. 20-åringen forklarte at han oppfattet bevegelsene han så som risp.

I avhør har han forklart at morgen gikk i bilen og hentet en kniv som hun gav til den hovedtiltalte 36-åringen. I dag forklarte han at den hovedtiltalte isteden tok kniven fra moren.

Endret forklaring i avhør

20-åringen fikk spørsmål om hvorfor han har endret forklaring i forskjellige avhør på flere punkter.

I avhør i desember i fjor forklarte 20-åringen han så den hovedtiltalte 36-åringen helle en stripe med bensin vekk fra Bakken som lå i grøfta. I et annet avhør i april i år, forklarte 20-åringen at han ikke hadde sett bensinstripen likevel,.

– Jeg hørte lyden, men så det ikke, sa han i retten.

Hva er grunnen til at du forklarte det sånn til politiet?, spurte aktor.

– Jeg prøvde å fylle på med detaljer, svarte 20-åringen.

Trodde de skulle banke opp Bakken

DREPT: Nils Olav Bakken ble funnet drept i et bål. Foto: Privat / Politiet

20-åringen svarte nei på spørsmål om han skjønte at det var snakk om noe mer enn å banke opp Bakken da de tre tiltalte tok han med til Veståsen på Dokka.

– Hadde egentlig ikke lyst, følte at jeg måtte, sa mannen.

20-åringen forklarte at det oppstod en diskusjon ved bilen på åstedet. Han hevder han selv ikke var med på diskusjonen, men at den pågikk mellom Bakken og de to andre tiltalte.

Nekter for drapet

20-åringen nekter for å ha vært med på selve drapet. Mannen sa i retten i går at han var i sjokk og ikke visste hva som hadde skjedd. Han hevdet i sin forklaring at han satt i bilen mens 36-åringen drepte Nils Olav Bakken.

36-åringen sa i tingretten at «det er feil å drepe», men han sa også at han må stå for det han har gjort.