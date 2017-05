Mener påstand om 9 års fengsel er for streng

– Vi ber om frifinnelse på de postene som tiltalte innledningsvis nektet straffskyld for, sier forsvarer Jens-Henrik Lien.

Det gjelder voldtekt og seksuell omgang med flere mindreårige jenter, den yngste 13 år . Dette vil forsvarerne at han frifinnes for. Forøvrig argumenterte de for at mannen blir behandlet på mildest mulig måte.

Aktors påstand om 9 års fengsel mener de er streng.

– Det er en streng påstand, helt klart. Vi vil peke på omstendigheter og noen generelle momenter som vi mener tilsier en lavere straff. Men vi kommer ikke til å si noe om hvilket nivå vi mener er riktig i denne saken, sier Lien.

82 tiltalepunkter

20-åringen fra Hedmarken er tiltalt for overgrep mot i alt 39 jenter. Han skal ha truet jenter helt ned i 11-årsalderen til å sende intime bilder og videoer.

Da rettssaken startet erkjente han straffskyld på omtrent halvparten av tiltalepostene.

– På enkelte poster mener vi det ikke har skjedd noe straffbart og andre poster mener vi er foreldet, sa forsvarer Jens-Henrik Lien da rettssaken startet for fire uker siden.

Aktor Liv Hilde Nytrøen og Magnus Schartum-Hansen la ned påstand om fengsel i ni år for den overgrepstiltalte 20-åringen. Foto: Linda Vespestad / NRK

Vil ha 9 års fengsel

Aktor i saken, Magnus Schartum-Hansen mener den tiltalte 20-åringen var hensynsløs og manipulerende overfor de unge jentene. Han og medaktor Liv Hilde Nytrøen mener overgrepene var enda verre enn de unge jentene klarte å fortelle.

De har lagt ned påstand om ni års fengsel.

Uvanlig ung overgriper

Den tiltalte mannen var bare 16 år gammel selv, da han i følge tiltalen gjorde de første overgrepene. Rettspsykiaterne i saken er tildels uenige i om mannen kan sies å være pedofil . Den ene av dem mener han er det.

– Aldersforskjellen er uvanlig liten i pedofilisammenheng, og jeg forstår at ikke alle ville satt en slik diagnose, sa sakkyndig Helge Haugerud i retten.

Men han viser blant annet til at mannens adferd ikke endret seg selv om han ble eldre.

