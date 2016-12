Mann meldte seg sjøl til politiet etter drap

Den døde mannen ble funnet ved 1.45-tida natt til tirsdag i en leilighet på Mastmoen. Politiet har pågrepet en mann i 30-årene og siktet ham for drap. Det var naboer som ringte politiet om melding om bråk fra leiligheten ved 01.25-tida.

– Bråket skal ha pågått en time eller to. Politiet rykket ut, og skjønte raskt at noe alvorlig kunne ha skjedd da de oppdaget blodspor i trappeoppgangen. De fulgte sporene til leiligheten, og da de åpner døra ser de en livløs person på gulvet, sier etterforskningsleder ved Elverum politistasjon, Roger Næss.

PÅGREPET: Etterforskningsleder Roger Næss forteller at en mann ringte sjøl til politiet og fortalte at han hadde drept sin venn. Foto: NRK

Vedkommende ble raskt erklært død, men politiet vet ikke hvor lenge han hadde vært død.

Ringte sjøl politiet

Ved 2-tida i natt ringte en mann politiet. Han forklarte at han sto utenfor politihuset i Elverum og at han hadde tatt livet av en venn. Han ville melde seg for politiet og ble kort tid etter pågrepet. Da hadde han blod på klærne sine.

– Han var preget av situasjonen. Det ble gjennomført et kort avhør med ham i natt og der fortalte han hva som har skjedd. Vi tror ikke det var flere til stede i leiligheten, men kan ikke utelukke det, sier etterforskningsleder Næss.

PRESSEMØTE: Etterforskningsleder Roger Næss, konst. politistasjonssjef Ove Osgjelten og politiadvokat Kaja Borg under pressekonferansen i Elverum. Foto: Arne Trolldalen / NRK

Ifølge politiadvokat Kaja Borg er mannen siktet for drap, og blir framstilt for varetektsfengsling på onsdag på grunn av fare for bevisforspillelse.

Det er funn på åstedet som gjør at politiet betegner det som drap, og politiet mener at de har funnet drapsvåpenet.

– Skader påført avdøde tilsier at det er brukt en skarp gjenstand eller en form for slaggjenstad, sier Borg.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha møtt den siktede gående fra leiligheten på Mastmoen til politihuset mellom klokka 01.30 og 02.00.

Avhørt

De to mennene er i 30-årene, har bodd i Elverum i flere år og kjente hverandre fra før. De er også kjenninger av politiet. Det er siktede som eide leiligheten den døde ble funnet i.

FORSVARER: Advokat Helge Hartz er mannens forsvarer. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Politiet har i løpet av natta sikret spor på siktede, og inne og utenfor leiligheten. De har også avhørt vitner og gjennomført rundspørring i området.

Avdøde er sendt til obduksjon. Politiet i Elverum får bistand fra kriminalteknikere fra Innlandet politidistrikt og Kripos.

Siktede har fått oppnevnt advokat Helge Hartz som forsvarer.

– Jeg har hatt en kort prat med ham, men han har foreløpig ikke sagt så mye. Han husker veldig lite av det som har skjedd. Han ønsker å forklare seg nærmere for politiet senere i dag, sier Hartz.