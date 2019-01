Listeriabakterie i rakfisk – flere har blitt syke

Mattilsynet bekrefter at det er påvist listeriabakterier i en filèt som er produsert hos Slidre Ørretsenter i Hamar.

– En pasient hadde igjen litt av fisken i kjøleskapet som kunne sendes inn til analyse, sier Siv Jorunn Nordlund, seksjonssjef i Mattilsynet, avd. Mjøsområdet.

13 personer har fått sykdommen listeriose, som kommer av listeriabakterien. Til nå har åtte av disse fått påvist at smitten kommer fra rakfisken til Slidre Ørretsenter. De fleste som har blitt syke bor i Hedmark, Oppland og Buskerud.

Trekker tilbake all fisk

– Vi har ikke funnet smittekilden ennå. Vi jobber med å finne ut om smitten kommer fra vårt lager i Hamar, eller fra vår underleverandør i Sverige. Det får vi svar på til uka, sier Mads Kjernsholen, som er daglig leder og eier av Slidre Ørretsenter.

Alle typer rakfisk fra Slidre ble trukket fra butikkene torsdag. Rakfisken blir solgt over hele landet, og produsenten ber folk kaste fisken eller levere den tilbake til butikken slik at de kan få tilbake pengene sine.

Mads Kjernsholen i Slidre Ørretsenter sier de jobber for å finne smittekilden. Foto: Privat

– Det ser ut som det er snakk om et vakuumpakket filetprodukt. Men vi vet litt for lite ennå, så derfor går vi bredt ut og ber folk levere tilbake alle produkter fra oss, sier Mads Kjernsholen.

Slidre Ørettsenter har leid inn konsulenter som hjelper dem med å spore smittekilden og finne årsaken til at dette har skjedd. Mattilsynet vil følge opp og bistå i arbeidet.

Beklager til de som har blitt syke

– Dette er veldig uheldig og beklagelig. Det er uheldig for omdømmet vårt, men først og fremst går tankene våre til de som har blitt syke, sier Mads Kjernsholen.

Listeriabakterien kan være farlig for folk med svekket immunforsvar, for gravide og for eldre og syke mennesker.

Seksjonssjef i Mattilsynet, Siv Jorunn Nordlund, sier de påviste bakterien i rester en pasient hadde i kjøleskapet. Foto: Mattilsynet

– Det er disse gruppene som blir dårlige av listeria. Folk flest blir ikke syke av det. Men det er alvorlig, fordi de som blir sjuke kan bli veldig sjuke, sier Liv Jorunn Nordlund i Mattilsynet.

Generelt blir gravide og folk med dårlig immunforsvar advart mot å spise blant annet rakfisk, nettopp fordi det er en viss risiko for at denne bakterien kan dukke opp i fisken.

Tillitsknekk

Slidre Ørretsenter har produsert rakfisk i mange år og Kjernsholen håper de skal kunne bygge opp igjen tilliten hos kundene.

– Vi har rutiner for å unngå nettopp dette, og nå må vi finne ut hvorfor rutinene ikke har fungert som de skal, sier Mads Kjernsholen.