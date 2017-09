Køkaos på kornmottakene

Det var nesten kaos på kornmottaket hos Felleskjøpet i Stange i dag også. Med flere gode værdager denne uka, har bøndene tresket natt og dag.

Ingvild Johansen prøver å holde orden på køene.

– Nå tømmer vi bygg ute. Det er ikke plass rett og slett, så de må bare vente. Vi gjør så godt vi kan her, men det er ikke bare lett, sier hun.

Også på kornmottaket i Kongsvinger og hos Felleskjøpet i Grue har pågangen vært enorm. I Kongsvinger måtte de stenge i går, men i Grue har de sikret seg.

– Vi akter ikke å stenge. Vi har en hall i industriparken som backup, sier siloleder Per Bråten.

Må mellomlagre

I Stange var kornbonde Kjersti Bergseng blant dem som ikke fikk levert alt i dag, før mottaket av bygg ble stoppet. Hun har 540 mål og må finne andre løsninger.

Kornbonde Kjersti Bergseng i Stange må mellomlagre kornet fordi kapasiteten i korntørka hos Felleskjøpet er sprengt. Foto: Ola Bjørlo Strande/NRK

– Jeg har leid noen containere og så har jeg hengere, så kornet får bare stå på det til mandag, og så får vi levere det da, sier Bergseng.

Hun kommer til å tape penger på at kornet må tørkes og på å leie containere, men tror likevel de er heldige med avlinga i år.

Store verdier på åkeren

Det bekrefter kornrådgiver hos Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Harald Solstad. Han kan fortelle at avlingene faktisk er veldig gode. Og nettopp derfor har det vært en ekstra spennende høst.

– Det er et godt kornår. Vi har hatt en sommer som i hovedsak har fremmet vekst. Derfor var det også veldig spennende når innhøstinga ble utsatt i nesten en måned, for bøndene hadde store verdier stående ute, sier Solberg.

Kornrådgiver hos Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Harald Solberg, er optimistisk i innspurten og sier det er et bra kønnår. Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Nå tror han at det verdifulle kornet kommer i hus, selv om tida har vært knapp.

– De som er ferdige med treskinga kommer og hjelper de som ikke er ferdige. Sånn har det alltid vært, sier Solberg.

Ikke god nok til brøddeigen

Men den våte høsten har likevel gjort noe skade. Kvaliteten på hvete har ikke blitt god nok. Hvete utgjør om lag 20 prosent av kornåkrene i Hedmark og Oppland og der kommer bøndene til å tape litt penger.

Skurtreskerne har gått dag og natt i det siste for å få inn kornet før det blir mer regn. Foto: Ola Bjørlo Strande

– Vi får ikke levert den som mathvete lenger. Brødet som eventuelt skulle bli bakt på den hveten vil ikke heve seg, sier Harald Solberg.

Det gjelder all hveten i Innlandet i år. Den må nå brukes til dyrefôr i stedet.

– Kvaliteten er veldig god som dyrefôr, men det jo da et økonomisk tap for bonden fordi det ikke betales like godt som mathvete, sier Harald Solberg.

