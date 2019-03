Knivstakk tilfeldig kvinne - dømt til tvunget helsevern

Glåmdal tingrett har dømt den 46 år gamle kvinnen til tvunget psykisk helsevern. De mener hun er for syk til å straffes, men at samfunnet må beskyttes mot henne.

Glåmdal tingrett har konkludert med at kvinnen ikke er strafferettslig tilregnelig. Foto: Linda Vespestad / NRK

Kvinnen er dømt for drapsforsøk på Bente Åstebøl Pellerud i Kongsvinger, og for trusler og vold mot tre av barna sine.

– Både jeg og klienten er kjent med dommen. Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier kvinnens forsvarer, advokat Finn Krokeide.

Lagt i bakken og knivstukket

Det var midt på dagen, lørdag 10. februar i fjor, at tiltalte gikk til angrep på en tilfeldig kvinne i gågata i Kongsvinger sentrum. Kvinnen har MS og gikk med stokk og falt fort i bakken da tiltalte angrep. Liggende på bakken ble hun stukket med kniv igjen og igjen. Kniven traff ansiktet, nakken, halsen, skulderen, brystet og hendene.

Retten legger til grunn at hun ble stukket 16 ganger. Til alt hell var ingen av stikkene dødelige, men det mener retten bare beror på tilfeldigheter.

Også mannen som grep inn ble angrepet. Flere personer sto rundt og så på, men han forsto alvoret og slo tiltalte i hodet med en krykke. Da gikk hun til angrep på ham og rispet ham flere ganger i ansiktet før han fikk stoppet henne og lagt henne i bakken.

Svein P. Flaen grep inn og fikk stoppet den tiltalte kvinnen. Han ble selv angrepet. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Traumatiserte barna sine

Den tiltalte kvinnen hadde vært innlagt på psykiatrisk sykehus i åtte måneder. Da hun gikk til angrep på kvinnen i Kongsvinger var hun overført til dagbehandling.

Bakgrunnen for at hun ble innlagt var at hun høsten 2016 også gikk til angrep på sine egne barn. Den dagen den ene sønnen hennes fylte 16 år, oppførte moren seg merkelig. Om kvelden tråkket hun på den yngre sønnen. 16-åringen lot ham sove på rommet sitt, men da truet moren med at hun skulle kvele lillesøsteren i løpet av natta.

16-åringen våknet av at lillesøsteren skrek og fant moren over henne. Han tok med begge søsknene på rommet sitt og låste døra. Morgenen etter låste moren seg inne på badet med den mellomste sønnen og truet ham med kniv. 16-åringen fikk slått inn døra og reddet broren sin.

Etter dette ble moren innlagt og barna akuttplassert av barnevernet.

Endret plutselig oppførsel

De rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at tiltalte var psykotisk da hun angrep både barna sine og kvinnen på gata i Kongsvinger.

De mener det er snakk om en livslang lidelse og at det er stor risiko for at kvinnen vil ty til vold også i framtiden. Det spesielle var at hun endret atferd så fort. Etter å ha fungert bra på psykiatrisk institusjon i åtte måneder gikk hun fra normal til utagerende på noen få timer.

Retten konkluderer med at kvinnen ikke er strafferettslig tilregnelig.

Anker ikke

Dommen er i tråd med aktors påstand.

Dommen i Glåmdal tingrett er i samsvar med påstanden fra aktor, statsadvokat Jo Christian Jordet. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Tingretten har fulgt vår vurdering av jussen og faktum. For påtalemyndigheten er det ingen grunn til å anke denne dommen, sier statsadvokat Jo Christian Jordet.

Kan få voldsoffererstatning

Kvinnen som ble angrepet får litt over 20.000 kroner i oppreisning og dekning av utgifter, mens hver av de tre barna får 10.000 kroner i erstatning.

Bente Åstebøl Pellerud sin bistandsadvokat, Arne Ovlien, sier hun i tillegg vil få voldsoffererstatning.

– Vi forventer en voldsoffererstatning på rundt 250.000 kroner, slik retten mener er riktig, men det skal det søkes om først, sier Ovlien.

Også barna kan få ytterligere erstatning. Glåmdal tingrett mener det er grunnlag for å tilkjenne de tre barna 120.000 kroner hver. Det er beløpet de normalt ville ha fått dersom moren hadde vært en tilregnelig gjerningsperson, står det i dommen.