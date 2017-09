Hunder i Stockholm kan være drept av norsk ulv

En norskfødt ulv fra Slettåsflokken i Trysil er registrert i Norrtälje, den nordligste og største kommune i Stockholm fylke, skriver avisa Norrtelje Tidning. I samme område har to hunder de siste ukene blitt drept.

I går forsvant en hund i Riala, og etter søk med hunder som er spesialtrente til å spore rovdyr, fant de hunden drept av ulv.

– Hunden markerte for stort rovdyr under hele sporingen og på plassen der ulven tidligere ble observert. Dermed kunne vi bekrefte at hunden ble tatt av ulv, sier rovdyransvarlig i Länsstyrelsen i Stockholm, Arne Söderberg til NRK.

Mange observasjoner av ulv

Det har blitt gjort mange observasjoner av ulv i Stockholm nylig. Det er gjort observasjoner av ulven i Norrtälje, og en i Södertörn i sørøstlige deler av Stockholms län.

Arne Söderberg bekrefter overfor NRK at begge ulvene er fra Slettåsflokken.

– Vi har samlet inn ekskrementer fra området tidligere, og det viste seg å være en ulv fra Slettåsreviret.

NORD OG SØR: I Riala ble en hund funnet drept. I Brottby ble sju sauer funnet drept. Begge stedene er i Norrtelje kommune. En norsk ulv er også observert i Södertörn i sørlige Stockholm.

Vurderer tiltak

Gårsdagens hundeangrep er det andre på kort tid i området. I midten av august ble en hund tatt på kort avstand fra eieren. På mandag ble det også meldt om seks sauer, som var drept i nordlige Stockholm.

Nå vurderer länsstyrelsen tiltak for å få ulven vekk fra folk og husdyr.

– Vi har hatt diskusjoner her i løpet av dagen, de vil også fortsette i morgen. Et alternativ er å sette opp gjerder for å forsøke å skremme ulven vekk, sier Bergström.

Det andre mulige tiltaket vil være å ta ut ulven, på grunn av skadene den har forårsaket.

– Det er skadebildet som er problemet som vi må ordne, ikke at den er nettopp i dette området, sier Bergström.