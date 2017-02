Hedmark og Oppland blir ett fylke

Stortingsrepresentant fra Oppland Venstre, Kjetil Kjenseth, bekrefter i kveld at det er flertall på Stortinget for en sammenslåing av Hedmark og Oppland. Også Frp-politiker Helge Andre Njåstad, bekrefter at det i lengre tid har vært jobbet for en sammenslåing av fylker.

– Høyre og Frp var i utgangspunktet mot fylkeskommuner, men det var det ikke flertall for i Stortinget. Nå jobber vi for et kompromiss for at det skal være 10 fylkeskommuner, sier stortingspolitiker Helge Andre Njåstad (Frp).

Nord- og Sør-Trøndelag har allerede slått seg sammen til ett fylke. Øst- og Vest-Agder blir ett fylke i 2020, det samme gjelder Hordaland, og Sogn og Fjordane.

Ti regioner

Etter det NRK forstår er de fire samarbeidspartiene enige om disse ti regionene:

De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Grensene skal fastsettes senere, og avgjørelsen skal tas regionalt.

Telemark og Vestfold går sammen i én region.

Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.

Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har allerede bestemt seg for å bli ett Trøndelag.

Hedmark og Oppland blir til region Innlandet.

Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.

Møre og Romsdal blir som i dag.

Rogaland blir som i dag.

Stortingsrepresentant for Hordaland, Helge Andre Njåstad, sier fylkene hadde muligheten til å sitte i førersetet selv når det gjaldt sammenslåing. Nå har et flertall i Stortinget vedtatt nye regioner for fylkene som ikke ville slå seg sammen. Foto: Andrea Øien Sæverud / NPK

– Det blir mindre penger til administrasjon og mer til det som er viktige for folk, sånn som samferdsel og skoler blant annet. Det er bedre å organisere helhetlig når man går fra 19 til 10 fylkeskommuner, sier Njåstad.

Stemte nei

Like før jul i fjor stemte både fylkestinget i Hedmark og Oppland «nei» til å slå seg sammen til ett fylke.

I Oppland stemte fylkestinget med 25 mot 10 stemmer. Det skjedde omtrent samtidig som at fylkestinget i Hedmark sa nei til å slå seg sammen med Oppland med 23 mot 10 stemmer.

Hedmark + Oppland = Nei takk

Likevel ble det jobbet i Stortinget for at fylkene skulle slå seg sammen.

– Målet for oss er å spare kostnader. Ikke å bygge opp nye store byråkratiske regioner. Vi vil forenkle og ha mindre byråkrati. Vi vil ha en effektivisering, sier Tor Andre Johnsen (Frp).

– Virker som en skinnprosess

Fylkesrådsleder i Hedmark, Per Gunnar Sveen, synes sammenslåingen er meningsløs hvis ikke fylkeskommunen får flere oppgaver av betydelig størrelse. Foto: Bjørn Opsahl

– Prosessen har vært meningsløs og det virker som en skinnprosess når vi nå likevel blir slått sammen med tvang. Da hører ikke Stortinget på hva vi i regionene mener, sier fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen (Ap), som stemte mot sammenslåing før jul.

Fylkesrådslederen var klar på at hvis de skulle stemme for en sammenslåing med Oppland, så måtte de få flere oppgaver i fylkeskommunen.

– Jeg synes det fremstår som et vedtak at det blir bedre bare det blir større. Vi mener at det bør være andre oppgaver for fylkeskommunen når det blir ett fylke. Oppgavene må avklares før det tegnes nye kart. Da vi stemte før jul, så var det ubetydelige endringer av oppgaver. Vi mener at i forhold til oppfølging av de oppgavene vi i dag har, så er fylket stort nok, sier Sveen.

Sammenslåingen vil skje fra januar 2020.